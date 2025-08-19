Donald Trump: „Am simțit „căldură” între mine și PUTIN la summitul din Alaska”

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a mărturisit că a existat o „căldură” între el și președintele rus Vladimir Putin, sentiment care s-a manifestat în timpul summitului din Alaska.

Potrivit CNN, Donald Trump a spus că întâlnirea dintre el și Vladimir Putin în Alaska a fost marcată de un „sentiment decent”, resimțindu-se un fel de „căldură” atunci când cei doi au coborât din avion.

„Ați văzut asta când el a coborât din avion, eu am coborât din avion, există o căldură acolo pe care nu poți, știți, există un sentiment decent… și este un lucru bun, nu un lucru rău”, a declarat Donald Trump.

În ceea ce privește convorbirea telefonică dintre el și Vladimir Putin, care a avut loc luni, în timp ce Zelenski și alți șapte lideri europeni se aflau la Casa Albă, Trump a declarat că ar fi fost „o lipsă de respect” față de Putin să se desfășoare în preajma lor.

„Nu am făcut-o în fața lor, am crezut că ar fi lipsit de respect față de președintele Putin, știți că nu aș face asta, pentru că ei nu au avut cele mai calde relații și, de fapt, președintele Putin nu ar vorbi cu oamenii din Europa. Adică, asta a fost de fapt o parte a problemei”, a adăugat președintele SUA.

Surse foto: Profimedia

