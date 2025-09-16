Donald Trump, BLOCAT la Curtea de Apel în tentativa de a o demite pe guvernatoarea Rezervei Federale, Lisa Cook

Încercarea lui Donald Trump de a o demite pe guvernatoarea Rezervei Federale a primit o lovitură, demersul liderului de la Casa Albă fiind blocat de o Curte de Apel din SUA. Lisa Cook poate rămâne șefa FED, deocamdată, scrie AP.

Eforturile președintelui Trump au fost blocate chiar înainte de un vot-cheie privind ratele dobânzilor, mai remarcă sursa citată.

Decizia finală aparține Curții Supreme

Totuși, cel mai probabil Administrația Trump se va adresa rapid Curții Supreme, într-o ultimă încercare de a o detrona pe Cook, înainte de întrunirea Fed. Iar procesul intentat de Cook, care urmărește să blocheze definitiv concedierea ei, trebuie încă să ajungă în instanță, arată AP.

Campania de la Casa Albă pentru demiterea lui Cook marchează o încercare fără precedent de a remodela Consiliul de Administrație format din șapte membri al Fed, care a fost conceput să fie în mare măsură independent de actualitatea politică. Niciun președinte nu a demis un guvernator al Fed în funcție în istoria de 112 ani a agenției.

Decizia vine chiar înainte ca un comitet de stabilire a ratelor dobânzii al Fed să înceapă marți, 16n septembrie, o reuniune de două zile.

Republicanii din Senat l-au confirmat pe Stephen Miran, nominalizarea lui Trump, pentru un loc vacant în consiliul de administrație al Fed.

Cook, acuzată de fraudă ipotecară

Trump a încercat să o concedieze pe Cook pe 25 august, dar un judecător federal a decis săptămâna trecută că demiterea a fost ilegală și a repus-o în consiliul de administrație al Fed.

Bill Pulte, numit de Trump, a acuzat-o pe Cook de fraudă ipotecară, deoarece aceasta pare să fi revendicat două proprietăți drept „reședințe principale” în iulie 2021, înainte de a se alătura consiliului de administrație. Astfel de afirmații pot duce la o rată a dobânzii ipotecare mai mică și la un avans mai mic decât dacă una dintre ele ar fi declarată proprietate de închiriat sau a doua locuință.

Cum era de așteptat, Cook a negat acuzațiile.

