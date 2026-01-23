Dorin Cioabă, care se prezintă drept regele romilor, a anunțat că va trimite o scrisoare oficială de adeziune către noul Consiliu pentru Pace lansat de Donald Trump. Totodată, acesta intenționează să solicite o întrevedere oficială cu liderul de la Casa Albă pentru a discuta situația romilor la nivel internațional, relatează turnulsfatului.

Potrivit unui comunicat de presă, Organizația Internațională Romani Union (IRU), condusă de Dorin Cioabă, a decis să ceară reprezentare în noul organism internațional. Cioabă susține că obiectivele Consiliului pentru Pace sunt similare cu cele ale Organizației Națiunilor Unite.

„Având în vedere faptul că acest nou organism internațional urmărește obiective similare cu cele ale Organizației Națiunilor Unite, iar International Romani Union este membră a ONU de peste 40 de ani, considerăm că și în această nouă structură ar trebui să fim reprezentaţi, pentru a apăra şi proteja drepturile națiunii rome. Națiunea romă este răspândită la nivel global, inclusiv în statele care au aderat şi care urmează să adere la noul Consiliu al Păcii”, explică Cioabă

Întrebat despre informațiile că statele membre permanente ar trebui să contribuie cu un miliard de dolari, Cioabă a declarat că este convins că pot fi găsite soluții și că nu se poate impune unei comunități aceeași contribuție financiară ca unui stat.

”Dacă este nevoie de o asemenea sumă de bani, comunitatea internațională poate să și plătească. Dar nu cred că se va impune unei comunități o sumă de plată precum unui stat, noi suntem cu totul altceva. Așa cum avem la ONU statut de reprezentare ca națiune fără teritoriu, cred că putem găsi înțelegere și la Consiliul Păcii. Situația este foarte serioasă.”

Liderul romilor a invocat situații de violență și discriminare în mai multe țări și a descris contextul drept unui „foarte grav”. În acest sens, Dorin Cioabă a precizat că vrea să discute direct cu Donald Trump despre romii aflați în SUA.

”Tot mai mulți romi au migrat spre Statele Unite. Au încercat să-și facă un viitor acolo, să-și găsească de lucru, sperăm să nu fie expulzați. Asta aș vrea să vorbesc cu președintele Trump, să nu fie expulzați romii, să nu fie excluși din societate, vreau să găsim o soluție pentru ei să rămână legal în SUA”, a concluzionat Cioabă.

Noul Consiliu pentru Pace a fost lansat oficial de Donald Trump în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Statele care contribuie cu un miliard de dolari pot obține statut de membru permanent. Până acum, Ungaria este singurul stat membru al UE care a semnat, alături de țări precum Albania, Argentina, Egipt, Israel, Qatar, Arabia Saudită, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

