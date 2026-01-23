Trump a dat cu pumnul în masă la propriu. Casa Albă precizează că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace

Donald Trump a expus modul în care s-a ales cu o vânătaie pe mâna stângă. Casa Albă a precizat că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace. „Sunt foarte bine”, a susținut liderul american.

În cursul zilei de miercuri, 21 ianuarie 2026, Donald Trump a ajuns la Forumul Mondial de la Davos, acolo unde s-a întâlnit cu liderii mondial. Gândul.ro v-a prezentat, aici, cele mai noi detalii legate de evenimentul de la Davos.

Donald Trump s-a afișat cu mâna învinețită, la Forumul Mondial de la Davos

Președintele SUA a fost întrebat, la bordul aeronavei Air Force One, cum s-a ales cu vânătaia respectivă. Liderul american, care a participat la evenimentul de la Davos, a mărturisit că s-a „lovit de masă”.

„Sunt foarte bine. M-am lovit de masă. Așa că am pus puțină – cum se numește? – cremă pe ea. Dar m-am lovit. Aș spune să luați aspirină dacă vă pasă de inima voastră, dar nu luați aspirină dacă nu vreți să aveți o vânătaie mică. Dacă luați aspirina mare – eu iau aspirina mare. Când luați aspirina mare, vă spun că veți avea vânătăi”, a explicat Donald Trump, conform CNN.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a precizat pentru Fox News faptul că președintele american s-a accidentat la mâna stângă după ce a lovit colțul mesei, când a avut loc evenimentul de semnare.

Nu a avut vânătaia la începutul evenimentului

Potrivit sursei citate, Casa Albă publicase, oficial, fotografii cu Donald Trump la Davos, miercuri, 21 ianuarie 2026, însă în niciuna dintre ele nu apărea cu vânătaia pe mâna stângă. La începutul Consiliului pentru Pace, înregistrarea video cu președintele SUA nu părea să arate vânătăi mari pe mână. Cu toate acestea, însă, la 10 minute distanță, vânătăile au fost vizibile, după ce a semnat mai multe documente.

De asemenea, apariția vânătăii pe mâna stângă a stârnit însă speculaţii pe internet, precum și în alte ocazii, odată ce imaginile au circulat în spațiul public. The Telegraph arată că, după nici o oră, Trump și-ar fi acoperit vânătaia cu fond de ten.

Sursă foto: Mediafax Foto