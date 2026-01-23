Prima pagină » Știri externe » Trump își testează aliații. Liderul de la Casa Albă sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a soluţiona situaţia de la frontiera sudică a SUA

Trump își testează aliații. Liderul de la Casa Albă sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a soluţiona situaţia de la frontiera sudică a SUA

Olga Borșcevschi
23 ian. 2026, 11:50, Știri externe
Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar fi trebuit să invoce Articolul 5 al NATO pentru a ajuta la controlul frontierei sudice a Statelor Unite, precizând că alianţa ar putea fi folosită pentru a consolida securitatea la graniţa SUA, relatează Bloomberg.

„Poate că ar fi trebuit să testăm NATO: să invocăm Articolul 5 şi să forţăm NATO să vină aici şi să ne protejeze frontiera sudică de noi invazii ale imigranţilor ilegali, eliberând astfel un număr mare de agenţi ai Poliţiei de Frontieră, pentru alte sarcini”, a scris Trump pe platforma Truth Social, în timp ce se afla la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în zbor spre Washington, după participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Postarea vine după declarațiile făcute de președintele american la Davos, în care a pus la îndoială sprjinul aliaților pentru SUA.

„Problema cu NATO este că noi vom fi acolo pentru ei sută la sută, dar nu sunt sigur că ei ar fi acolo pentru noi dacă i-am chema”, a spus liderul de la Casa Albă în remarci făcute miercuri.

Articolul 5 reprezintă nucleul alianței transatlantice, stipulând că un atac armat împotriva unui membru este considerat un atac împotriva tuturor. Acesta a fost un pilon al alianţei încă de la fondarea acesteia în 1949, ca o contrapondere la Uniunea Sovietică, şi a fost invocat oficial o singură dată, după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite.

