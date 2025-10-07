Doru Bușcu comentează modul în care Nicușor Dan și-a numit consilierii: „Avem sindromul matematicianului”

Jurnalistul Doru Bușcu a declarat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, referitor la modul în care Nicușor Dan și-a numit consilieri prezidențialii că liderul de la Cotroceni are „sindromul matematicianului”, adică „încrederea exclusivă judecății lor”.

Dincolo de lipsa experienței profesionale, noi trebuie să vedem gestul ăsta al lui Nicușor de a-și aduce acești colaboratori ca o manifestare în spațiul ăsta al sindromului matematicianului, prin care are nevoie de loialități de element de gândire pe care să se sprijine. Dacă ne uităm cum a funcționat până am, a discutat cu mulți oameni și tot el a luat decizia”, a declarat Doru Bușcu.

