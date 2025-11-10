Prima pagină » Actualitate » Dosarul „Mită la MApN” e doar începutul, spune ministrul Apărării. „O să mai fie chestii”

10 nov. 2025, 12:43, Actualitate
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a comentat asupra dosarului „mită de un milion de euro”, despre care Gândul a scris în exclusivitate.  Dosarul îl are în centru pe fostul senator traseist, controversat și condamnat Marius Isăilă.

Scandalul vine aproape simultan cu cel izbucnit în urma dezvăluirilor despre o întâlnire înrere premierul Ilie Bolojan și omul de afaceri vasluian Fănel Bogos. Oficialul din fruntea Ministerului Apărării a subliniat că detaliile anchetei vor fi făcute publice treptat: „Nu o să dau mai multe detalii acum, o să mai fie chestii pe care o să le vedeți în perioada care urmează”.

Moșteanu: Nu o să ne dăm un milimetru la o parte din fața corupților

Moșteanu subliniază că a intrat în politică și a dorit să se implice imediat după tragedia Colectiv, tocmai pentru lupta împotriva corupției.

„Eu nu o să dau mai multe detalii dintr-un dosar aflat pe masa procurorilor. De aici încolo justiția își va face treaba și eu, alături de colegii mei, nu o să ne dăm un milimetru la o parte din fața corupților. Am intrat în politică acum vreo 10 ani, dacă țineți minte, în momentul post-Colectiv, când din cauza corupției au murit oameni. Și ăla e momentul care ne-a adus pe noi cumva din toate păturile sociale. Am intrat atunci în partidul lui Nicușor (Dan) cu toții pentru a ne implica politic. Și ăsta este una din crezurile noastre: o țară fără corupție, o țară mai bună de trăit și pentru asta vom face în fiecare zi ce e corect să facem”, spune Ionuț Moșteanu.

Dosarul e doar începutul

Ministrul spune că momentan nu furnizează mai multe detalii. Însă precizează că acest dosar e doar un preambul. „O să mai fie chestii pe care o să le vedeți în perioada care urmează”.

„Anticorupția mă definește și ne definește pe noi ce de la USR. Atâta timp cât sunt într-o funcție publică și am o forță executivă, o să-mi folosesc parte din această forță executivă pentru a curăța de corupție atât cât pot din sistemul pe care îl am în subordine”.

Reamintim că Marius Isăilă a fost arestat, vineri, pentru cumpărare de influență la MApN. Acesta a promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susțin procurorii. În această situație, ministrul Apărării are calitatea de martor în dosar.

