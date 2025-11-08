Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu din partea USR, a postat un mesaj de ultimă oră și justificativ pe Facebook, după ce a apărut astăzi în interceptările procurorilor DNA în dosarul arestării senatorului traseist Marius Isăilă care încerca să-i dea mită ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu Aproape speriat, Octavian Berceanu se apără și spune că tot ce a făcut a fost să respecte legea dar în același timp recunoaște că a purtat discuții cu fostul senator traseist, controversat și condamnat Marius Isăilă. „Discuția s-a încheiat cu o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament„, recunoaște Berceanu public.

Potrivit unor surse judiciare, Berceanu a purtat tehnică pe el de 17 ori în discuțiile cu Isăilă, iar la DNA s-a prezentat de bună voie. Este martor denunțător în caz.

Iată ce susține acesta:

„Având în vedere informațiile apărute recent în spațiul public privind menționarea numelui meu într-un dosar aflat în instrumentarea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în calitate de martor, și ținând cont de faptul că investigația este în prezent în desfășurare, doresc să formulez următoarele precizări:

1. Am acționat în deplină conformitate cu legea și cu propriile convingeri, considerând că orice cetățean are datoria morală și legală de a semnala faptele care pot aduce atingere siguranței naționale.

2. Având în vedere că ancheta este încă în curs de desfășurare, nu pot oferi detalii suplimentare până la finalizarea acesteia.

3. Pot confirma doar că am fost invitat, la începutul lunii septembrie, în calitate de specialist în politici de mediu, la o întâlnire desfășurată într-un spațiu public, sub pretextul oferirii de consultanță pentru un proiect în domeniul protecției mediului. Discuția s-a încheiat cu o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament.

4. Precizez că nu am cunoscut anterior persoana care m-a contactat și că nu există între noi relații de prietenie sau colaborare, contrar informațiilor eronate vehiculate în presă.

5. Ulterior acestei întâlniri, am informat organele competente și am colaborat cu autoritățile în cadrul procedurilor legale.

Cred că doar prin onestitate, transparență și curaj putem construi o societate dreaptă și integră.

Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupție, indiferent de context, și consider că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a o combate”, scrie Berceanu.

Reamintim că astăzi, Gândul a publicat discuții spectaculoase din dosarul „Mită de 1 milion de euro la MApN”. Potrivit actelor ajunse la instanță în dosarul arestării lui Isăilă, cei doi – Berceanu și Isăilă – vorbeau de genți de bani, ministrul Moșteanu, Ucraina, alegerile din București și multe alte teme, inclusiv politice.

Ieri, Isăilă – cu antecedente la DNA cât și în instanțe, a fost arestat de judecătorii Tribunalului București pentru 30 de zile pentru infracțiunea de cumpărare de influență.