Vremea se schimbă în următoarele zile. Vântul va deveni tot mai puternic în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până marți seară. De asemenea, luni este în vigoare și un cod galben pentru șapte județe, unde rafalele vor ajunge până la 70 km/h.

Potrivit meteorologilor, în perioada 27 septembrie, ora 10:00 – 30 septembrie, ora 20:00, vântul va avea temporar intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. În aceste regiuni, vitezele vântului vor fi de 45-55 km/h.

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Vântul va sufla mai tare în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor ajunge la 55-75 km/h.

„În intervalul menționat, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45…55 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi 55…75 km/h”, au transmis meteorologii.

ANM a emis o atenționare meteorologică de cod galben

Pentru ziua de luni, 28 septembrie, ANM a emis și o atenționare meteorologică de cod galben. Este valabilă între orele 10:00 și 20:00 și sunt vizate județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța.

În aceste zone, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h.

„Pe parcursul zilei de luni (28 septembrie) în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h”, transmite ANM.