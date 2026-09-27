Prima pagină » Actualitate » Vremea se schimbă în România: vânt puternic în mai multe regiuni și cod galben în șapte județe

Vremea se schimbă în România: vânt puternic în mai multe regiuni și cod galben în șapte județe

Vremea se schimbă în România: vânt puternic în mai multe regiuni și cod galben în șapte județe
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vremea se schimbă în următoarele zile. Vântul va deveni tot mai puternic în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până marți seară. De asemenea, luni este în vigoare și un cod galben pentru șapte județe, unde rafalele vor ajunge până la 70 km/h.

Potrivit meteorologilor, în perioada 27 septembrie, ora 10:00 – 30 septembrie, ora 20:00, vântul va avea temporar intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. În aceste regiuni, vitezele vântului vor fi de 45-55 km/h.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Vântul va sufla mai tare în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor ajunge la 55-75 km/h.

„În intervalul menționat, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45…55 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi 55…75 km/h”, au transmis meteorologii.

ANM a emis o atenționare meteorologică de cod galben

Pentru ziua de luni, 28 septembrie, ANM a emis și o atenționare meteorologică de cod galben. Este valabilă între orele 10:00 și 20:00 și sunt vizate județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța.

În aceste zone, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h.

Pe parcursul zilei de luni (28 septembrie) în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h”, transmite ANM.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alertă în apropierea unei baze aeriene din Marea Britanie. Un sat a fost evacuat. Au fost operate mai multe arestări
11:28
Alertă în apropierea unei baze aeriene din Marea Britanie. Un sat a fost evacuat. Au fost operate mai multe arestări
CONTROVERSĂ Siegfried Mureșan, declarație suspectă despre Ilie Bolojan. Premierul desemnat spune că premierul demis „va mai face multe lucruri bune pentru România în următorii ani”, deși nu l-a inclus pe lista membrilor din Cabinetul său. Unde apare controversa în cazul vicepremierilor
11:16
Siegfried Mureșan, declarație suspectă despre Ilie Bolojan. Premierul desemnat spune că premierul demis „va mai face multe lucruri bune pentru România în următorii ani”, deși nu l-a inclus pe lista membrilor din Cabinetul său. Unde apare controversa în cazul vicepremierilor
INEDIT În 2001, un cuplu a cumpărat un tablou cu un lac, la un târg de vechituri de la țară, pentru care a plătit 120 euro. 6 ani mai târziu, pictura s-a dovedit a fi „Lacul Okanagan” de EJ Hughes și s-a vândut la licitație pentru 250.000 euro
11:15
În 2001, un cuplu a cumpărat un tablou cu un lac, la un târg de vechituri de la țară, pentru care a plătit 120 euro. 6 ani mai târziu, pictura s-a dovedit a fi „Lacul Okanagan” de EJ Hughes și s-a vândut la licitație pentru 250.000 euro
EXTERNE Fraudă de 95 de milioane de euro la cea mai mare bancă din Italia. Escrocii s-au folosit de inteligența artificială
10:39
Fraudă de 95 de milioane de euro la cea mai mare bancă din Italia. Escrocii s-au folosit de inteligența artificială
EXTERNE Rămășițele unei nave naufragiate în 1884, scoase la țărm de o furtună în SUA
09:58
Rămășițele unei nave naufragiate în 1884, scoase la țărm de o furtună în SUA
Mediafax
Atenție, șoferi! Ce să NU lași în mașină dacă vrei să consumi mai puțin combustibil
Digi24
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
Cancan.ro
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de nerecunoscut!
Prosport.ro
FOTO. „Ești vedeta deșertului”. Iubita fotbalistului a făcut ravagii cu apariția ei
Adevarul
Politolog: „Nicușor Dan a ieșit din logica cooperării loiale" - unde se termină medierea și unde începe negocierea politică
Mediafax
O femeie a fost evacuată din propria casă. Mii de oameni au ieșit în stradă
Click
Ultimul bal înainte de prăbușirea unui imperiu. Rochii cu diamante, costume de sute de ruble și un lux greu de imaginat
Digi24
Bomba atomică nu este un model pentru guvernarea AI: „Istoria reală este mult mai confuză”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Lași ușa mașinii de spălat deschisă după fiecare spălare? Motivul pentru care ar fi cazul să nu o mai faci
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce întârzie sistemul autonom Tesla în Europa și când este programat votul-cheie?
Descopera.ro
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
„Vampirul din Niterói”. Criminalul care a vânat copii vulnerabili și a susținut că îi trimite în Rai
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
FLASH NEWS Iranul refuză să cedeze în disputa privind Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne vom răzgândi”. Trump respinge acordul
10:52
Iranul refuză să cedeze în disputa privind Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne vom răzgândi”. Trump respinge acordul
VIDEO Ion Cristoiu: Cum au denunțat nepoțeii lui Brucan din presa noastră de azi imperialismul american întruchipat de Donald Trump
10:49
Ion Cristoiu: Cum au denunțat nepoțeii lui Brucan din presa noastră de azi imperialismul american întruchipat de Donald Trump
NEWS ALERT Atacuri armate soldate cu cel puțin 27 de morți, în Africa de Sud. Motivele încă nu sunt cunoscute
10:48
Atacuri armate soldate cu cel puțin 27 de morți, în Africa de Sud. Motivele încă nu sunt cunoscute
CONTROVERSĂ „Taci!”. Trump, replică dură la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre excluderea presei critice: „Accesul la Casa Albă este un privilegiu, nu un drept”
10:06
„Taci!”. Trump, replică dură la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre excluderea presei critice: „Accesul la Casa Albă este un privilegiu, nu un drept”
INEDIT Singurele 2 țări din lume în care divorțul este interzis prin lege. Ce poți să faci, dacă vrei să te desparți de nevastă
09:35
Singurele 2 țări din lume în care divorțul este interzis prin lege. Ce poți să faci, dacă vrei să te desparți de nevastă
FLASH NEWS Rusia acuză Europa că sabotează planurile de pace ale lui Trump pentru Ucraina. Lavrov: „Ei fac tot ce le stă în putinţă pentru a zădărnici negocierile de pace”
09:21
Rusia acuză Europa că sabotează planurile de pace ale lui Trump pentru Ucraina. Lavrov: „Ei fac tot ce le stă în putinţă pentru a zădărnici negocierile de pace”

Cele mai noi

Trimite acest link pe