Două cutremure cu magnitudinea 4,2 s-au produs sâmbătă dimineață în zona Vrancea, primul la ora 4.19, iar al doilea la ora 5.11, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Un cutremur mediu, cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter, a avut loc sâmbătă dimineață, la ora 04:19, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 129,6 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 43 km V de Focșani, 5 km N de Buzău, 70 km E de Sfântu-Gheorghe, 79 km E de Brașov, 91 km NE de Ploiești.

Potrivit mărturiilor înregistrate pe site-ul INCDFP, seismul s-a simțit și în București, la aproape 150 de kilometri de epicentru.

„Et. 7. Scurt, pe orizontală, s-au mișcat ușile glisante de la dulap”, este una dintre relatările consemnate pe infp.ro.

Seismul a fost urmat de unul asemănător, la ora 5.11, produs la adâncimea de de 127,9 km.

Al doilea cutremur s-a produs la 37 km V de Focșani, 59 km N de Buzău, 74 km E de Sfântu-Gheorghe, 85 km E de Brașov, 96km NE de Ploiești, 97km SV de Bârlad.

AUTORUL RECOMANDĂ: