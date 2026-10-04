Două cutremure în România, duminică dimineață, la doar 20 de minute distanță. Ce magnitudine au avut

Două cutremure s-au produs duminică dimineață, 4 octombrie 2026, în zona seismică Vrancea, la un interval de numai aproximativ 20 de minute. Cel mai puternic dintre cele două seisme a avut magnitudinea 3,1 și s-a produs la o adâncime de peste 114 kilometri.

Primul cutremur a avut loc la ora 05:45:28, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Seismul a fost unul slab, cu magnitudinea de 2,5, și s-a produs la adâncimea de 108,1 kilometri.

Cutremurul a fost localizat la 39 km sud de Focșani, 52 km sud de Buzău, 76 km est de Sfântu-Gheorghe, 84 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești.

Al doilea cutremur, după numai 20 de minute

La doar 20 de minute după primul seism, pământul s-a mișcat din nou în zona seismică Vrancea. Cel de-al doilea cutremur s-a produs la ora 06:05:18, de această dată în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Seismul a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs la adâncimea de 114,6 kilometri. Epicentrul a fost localizat la 51 km sud de Buzău, 59 km sud de Focșani, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 74 km nord-est de Ploiești.

Și sâmbătă. 3 octombrie, alte două cutremure s-ai înregistrat în zona seismică Vrancea.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.

Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.

În cazul în care, în urma unui cutremur sunt persoane rănite, acestea trebuie să fie eliberate din locurile unde au rămas prinse și trebuie să li se acorde primul ajutor.