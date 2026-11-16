Care este produsul de lux aflat la mare reducere în LIDL, începând de astăzi. Costă doar 24.99 lei săptămâna aceasta.

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Lidl și-a actualizat catalogul de reduceri și a anunțat care sunt produsele ce pot fi achiziționate săptămâna aceasta, la ofertă.

Supermarketul a anunțat deci reduceri de 42%, la anumite produse. Mai mult, reducerile nu sunt applicate doar la produsele obișnuite, ci și la cele de lux, cum este exemplul dat astăzi.

Așadar, produsul de lux aflat la mare reducere în LIDL, începând de astăzi, și care costă doar 24.99 lei săptămâna aceasta, este Deluxe – File de Somon marinat sau afumat. Se știe că, somonul este printre cei mai scumpi pești, dar și cei mai sănătoși, așadar, o reducere pentru acest produs de lux este binevenită.

De menționat este că, prețul acestui file de somon este pentru 150 de grame. Totuși, pe pliantul online, Lidl anunță, acum, că produsul ar fi indisponibil „din motive logistice”, asta însemnând, cel mai probabil, că românii deja ar fi epuizat produsul, cel puțin, pentru moment.

Alte produse la ofertă, la Lidl, săptămâna aceasta

Lidl face însă și alte oferte pentru cumpărătorii săi. Astfel că, potrivit pliantului online, produse ca pieptul de pui, piept de porc fără os, feliat, cârnați de porc, bere, bături răcoritoare, au, săptămâna aceasta, prețuri speciale. Ofertele acestea sunt valabile de luni, 16 noiembrie 2026, și până duminică 22 noiembrie 2026.