Cazul unor românce din Italia a făcut vâlvă în presă, după ce povestea lor a ieșit la iveală. Femeile au pierdut în instanţă moștenirea pe care ele susțineau că o primiseră de la bărbatul îngrijit ani la rând.

Un judecător a declarat nul testamentul prin care bătrânul le-a lăsat româncelor întreaga avere.

Bărbatul avea grad de invaliditate de 100%

Cele două au lucrat în localitatea Fabriano, provincia Ancona, din regiunea Marche.

Averea pe care o moşteniseră se ridica la o valoare de 800.000 de euro, incluzând titluri bancare, obligațiuni de economii și banii din contul bancar al bărbatului.

Înainte să moară, bărbatul în vârstă de 66 de ani, fost funcționar public local, cu un grad de invaliditate de 100%, care necesita asistență zilnică, a decis să lase toată averea sa celor două îngrijitoare românce. Însă, după moartea sa, două verișoare de gradul 4 au contestat testamentul, iar un judecător le-a dat câștig de cauză.

Testamentul a fost întocmit la data de 16 mai 2018, cu două luni înainte de deschiderea procedurii prin care Serviciile sociale ale Primăriei și comandantul poliției locale cereau o tutelă externă pentru italian. Autoritățile se temeau că „îngrijitoarele ar putea pune la cale ceva ilegal” împotriva bătrânului.

În motivarea sentinței prin care a fost admisă acțiunea verișoarelor, judecătoarul l-a descris pe italian drept „o persoană vulnerabilă și ușor de înșelat”, având în vedere diverselor afecțiuni fizice și psihice de care suferea.

De asemenea, judecătorul a mai precizat că bărbatul era „bolnav și foarte singur, devenind ușor obiectul atențiilor celor două îngrijitoare”. Imediat ce au aflat că bătrânul avea „resurse considerabile, ele au pus la punct, în mod clar, un plan” pentru a pune mâna pe avere.

Cum au acționat româncele

Din ancheta desfăşurată a reieșit faptul că româncele l-ar fi îndepărtat pe medicul de familie al italianului, pentru a putea deţine ele controlul total asupra bărbatului.

„Au desființat rețeaua de protecție, ca să poată porni liniștite o influență răuvoitoare și perturbatoare în detrimentul lui, în condițiile în care acesta își pierduse capacitatea critică și energia de a opune rezistență voinței lor”, s-a notat la dosar.

Pe lângă procesul civil în cadrul căruia a fost anulat testamentul, se desfăşoară şi o cauză penală, în cadrul căreia procurorii susţin că o parte din bani ar fi fost cheltuită la jocuri de noroc.

În plus procurorii au mai adăugat la lista de acuzaţii aduse celor două îngrijitoare românce că acestea nu i-au oferit italianului o îngrijire corespunzătoare şi l-ar fi lăsat de mai multe ori singur, să doarmă „pe un pat improvizat, fără saltea”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un testament cu cântec. O badantă din Italia moștenește toate bunurile unui bătrân, casa și conturile

Scandal într-o familie de italieni. O badantă a dat-o în judecată pe nepoata bătrânului pe care l-a îngrijit, pentru o moștenire de 1,39 mil.€