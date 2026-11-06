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Trump declară Biroul Oval drept „monument național”: „Nu va fi permis ca acesta să fie atins de nimeni, distrus sau dărâmat”. Ce schimbări s-au făcut la Casa Albă

Donald Trump: „Era construirii națiunilor conduse de SUA s-a încheiat” / Foto - Mediafax
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Președintele Trump a semnat un decret prin care declară Biroul Oval monument național, pentru a proteja încăperea de modificări majore. Măsura controversată vine chiar după renovările făcute de el la Casa Albă.

Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care Biroul Oval de la Casa Albă este declarat monument național. Trump susține că măsura va împiedica viitoarele administrații să demoleze sau să modifice substanțial încăperea în care președinții Statelor Unite își desfășoară activitatea oficială. Culmea, decizia vine după o serie de renovări și schimbări decorative realizate de Trump la reședința prezidențială, unele dintre acestea fiind contestate în instanță, potrivit BBC.

„Biroul Oval și Sala Cabinetului sunt spații foarte importante, iar eu voi semna un document care le va transforma în repere istorice. Pentru totdeauna, nu vor putea fi demolate, distruse, atinse sau altfel afectate. Vor deveni, de fapt, ceea ce se numește un monument național. Este un monument federal. Iar odată finalizat, când vom avea documentația completă și cu forță juridică, va fi imposibil ca cineva să distrugă vreodată acest spațiu incredibil. Am câștigat cel de-al Doilea Război Mondial, am câștigat Primul Război Mondial, am câștigat multe lucruri.

Am construit o țară, în mare parte modernă, țara așa cum o cunoaștem, o țară modernă. Și cu siguranță am avut niște ani buni în timpul celor șase ani ai mei, până acum. Și m-am gândit pur și simplu că este foarte important ca nimănui să nu i se permită să vină și să-l demoleze sau să încerce să facă ceva cu el, pentru că, din când în când, se vor uita și vor spune: „Oh, poate ce vom face este să punem niște geamuri. E puțin mai bine așa” sau ceva de genul ăsta. Iar eu spun: „Nu, n-o să faceți nimic. O să las asta așa cum este.” Este un reper extraordinar. Și asta este valabil și pentru Sala de ședințe a Cabinetului. Și, dacă doriți, vă putem arăta Sala de ședințe a Cabinetului. A fost complet renovată și arată cu adevărat frumos. O să vă las să intrați acolo.”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – X/@17QStorm

Facem precizarea că documentul semnat de Trump nu interzice chiar toate modificările. Viitorii președinți americani vor putea în continuare să schimbe mobilierul, să redecoreze încăperea și să efectueze lucrări obișnuite de securitate sau întreținere, atât timp cât acestea nu afectează substanțial structura istorică ori caracterul arhitectural al spațiului.

Liderul american a susținut că șefii de stat și de guvern care au vizitat Casa Albă în ultimele luni au apreciat „nespus de mult” schimbările decorative realizate de el în încăpere.

Ce modificări a făcut Trump la Casa Albă

Trump a afirmat că, înaintea renovărilor sale, anumite zone ale Casei Albe se aflau într-o stare avansată de degradare. El a vorbit despre ferestre sparte, pereți crăpați și elemente din piatră deteriorate.

Printre schimbările vizibile realizate în timpul mandatului său se numără montarea unei plăci aurii cu inscripția „Biroul Oval”, pavarea Grădinii Trandafirilor și amenajarea unei noi platforme pentru elicoptere. Șeful SUA consideră că noul ordin va „face imposibil ca cineva să distrugă vreodată acest spațiu incredibil”.

Casa Albă beneficiază deja de statutul de monument istoric național. Noul decret urmărește însă recunoașterea separată a Biroului Oval și stabilirea unor reguli specifice pentru conservarea acestuia. Potrivit documentului, Serviciul Parcurilor Naționale din SUA va avea responsabilitatea întreținerii încăperii într-un mod care să protejeze caracterul său istoric, integritatea arhitecturală și legătura cu instituția prezidențială.

Dezvăluiri din interior despre cum este, de fapt, mâncarea de la Casa Albă

Actuala configurație a încăperii datează de la începutul anilor 1930, când Biroul Oval a fost reproiectat în timpul administrației președintelui Franklin D. Roosevelt. Legislația americană permite președinților să efectueze anumite modificări la Casa Albă, în timp ce proiectele de amploare pot necesita aprobarea Congresului.

Noul decret apare la câteva luni după demolarea aripii de est a Casei Albe, în cadrul proiectului promovat de Trump pentru construirea unei noi săli de bal. Lucrările au continuat în pofida contestațiilor judiciare, iar proiectul nu a primit aprobarea Congresului, potrivit BBC.

Într-un interviu acordat revistei Time în octombrie, Trump a relatat că Serviciul Secret american invocase motive de securitate pentru construirea unui nou Birou Oval, idee pe care a respins-o.

„Am spus: «Pe naiba, nu poți construi unul nou. Acesta este un loc special»”, a povestit Trump.

Barack Obama a ironizat schimbările decorative promovate de Trump la Casa Albă:

Proiectele de reamenajare a Casei Albe au devenit și subiect de dispută politică în timpul campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Fostul președinte Barack Obama a ironizat schimbările decorative promovate de Trump, afirmând că acestea „au făcut ca Casa Albă să arate de parcă Saddam Hussein ar fi deschis un restaurant Cheesecake Factory”.

„Când treci în revistă toate astea, lista promisiunilor, lucrurile nu au ieșit așa cum ne-am fi așteptat. Deși, trebuie să recunosc, mă așteptam la asta. Și să fim sinceri, crede cineva cu adevărat că tipul ăsta de la Casa Albă își petrece tot timpul gândindu-se la problemele astea? Adică, nu știu dacă ați observat, dar pare foarte concentrat pe renovările casei. Ar trebui să apară pe HGTV.

Tipul ăsta construiește o sală de bal mai mare decât Casa Albă. A pavat Grădina Trandafirilor, a amenajat o pistă de aterizare pentru elicoptere pe Peluza de Sud și e aur peste tot. Ce-i cu aurul ăsta? Totul, tot mai mult aur. A făcut Casa Albă să arate de parcă Saddam Hussein ar fi deschis o fabrică de prăjituri cu brânză. Doar aur peste tot.”, a declarat Barack Obama, fostul președinte al Statelor Unite, în timpul unui discurs susținut sâmbătă.

Sursa video – X/@atrupar

Un expert în conservarea patrimoniului contestă valoarea juridică a decretului

Greg Werkheiser, avocat la firma Cultural Heritage Partners, specializată în protejarea patrimoniului istoric, a explicat pentru BBC că președinții americani au deja o libertate considerabilă în privința amenajării interioare a Biroului Oval.

„Atâta timp cât nu afectează operele de artă și arhitectura permanente, în general pot face orice doresc. Pe de o parte, vorbește despre importanța conservării Biroului Oval, ceea ce nu are nicio valoare juridică, deoarece nu poate face acest lucru, iar pe de altă parte, practic distruge legea care ne permite să conservăm alte situri istorice””, a declarat Greg Werkheiser, avocat specializat în conservarea patrimoniului.

Potrivit acestuia, schimbarea mobilierului și a decorațiunilor temporare rămâne, în mod obișnuit, la latitudinea președintelui.

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