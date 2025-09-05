Dreptul garantat prin GDPR pe care nu toți proprietarii de garsoniere și apartamente îl cunosc. Asociația nu-i poate refuza pe proprietari, în condițiile în care fac o solicitare. Totul este legat de perimetrul blocului. Vezi mai jos despre ce este vorba.

Asociația de proprietari nu poate refuza dreptul la solicitarea accesului la imaginile video înregistrate de camerele de supraveghere din bloc. Asociațiile au obligativitatea de a furniza aceste date. În caz contrar, ar putea să fie sancționate prin lege. Este un drept garantat prin GDPR și care se regăsește în Articolul 15 (Drept de Acces).

Dreptul garantat prin GDPR pe care nu toți proprietarii de garsoniere și apartamente îl cunosc

În acest sens, proprietarii din bloc au posibilitatea de a cere o copie a datelor personale prelucrate despre ea (înregistrări video, în acest caz), însă imaginile livrate trebuie să nu încalce dreptul celorlalte persoane. Astfel, chipurile celorlalte persoane trebuie să fie blurate / mascate, înainte ca imaginile respective să ajungă în posesia solicitantului.

Fără existența unui temei legal, publicarea unor date personale legate de locatarii blocului pe grupurile de WhatsApp sau la avizier este interzisă.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) are dreptul să aplice amenzi și avertismente în cazul celor care refuză să furnizeze imaginile solicitate de proprietari.

Pentru a monta camerele video în perimetrul / incinta blocului, Adunarea Generală a Asociației trebuie să fie de acord. Dispozitivele se vor monta pentru asigurarea siguranței persoanelor și bunurilor. Supravegherea este permisă la intrările în bloc. Pentru a exista supraveghere video pe etaje, locatarii trebuie să își ofere acordul.

De asemenea, imaginile video pot fi stocate timp de 30 de zile, iar locatarii trebuie să fie informați, cu afișele de avertizare, că în perimetrul respectiv există camere de supraveghere. Există un ghid privind prelucrările de date cu caracter personal efecutate de asociațiile de proprietari care poate fi parcurs îndeaproape, fiind pus la dispoziție de ANSPDCP (vezi AICI ghidul).

Sursă foto: Shutterstock