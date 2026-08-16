Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut o convorbire telefonică cu omologul său spaniol, José Manuel Albares, după ce un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole a interceptat și doborât, în noaptea precedentă, o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României.

Oana Țoiu: „Mulțumesc Spaniei pentru contribuția sa concretă la securitatea României”

Oana Țoiu a transmis că discuția cu ministrul spaniol de Externe a avut ca principal subiect contribuția Spaniei la securitatea României și a aliaților NATO.

„Am avut o discuție telefonică cu omologul meu spaniol, José Manuel Albares, în primul rând pentru a mulțumi Spaniei pentru contribuția sa concretă la securitatea României și a Aliaților.

Noaptea trecută, o aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care executa misiuni NATO de Poliție Aeriană Întărită de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu a interceptat și a doborât, în coordonare cu centrul de comandă român, în condiții de siguranță, o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României”, a transmis Oana Țoiu.

Ministrul subliniază astfel rolul militarilor spanioli aflați în România în cadrul misiunilor NATO de Poliție Aeriană Întărită, după un nou incident care a implicat o dronă intrată în spațiul aerian românesc.

F-18 spaniole, la a patra misiune în România

Potrivit ministrului român de Externe, detașamentul spaniol se află pentru a patra oară în România și participă la o misiune extinsă destinată consolidării Flancului Estic al NATO.

„Forțele Aeriene Spaniole se află la cea de-a patra astfel de misiune în România, acționând ca un Aliat de încredere. Misiunea spaniolă actuală reprezintă o desfășurare extinsă, la solicitarea României și a NATO pentru consolidarea Flancului Estic, ca urmare a incidentelor anterioare cu drone”, a precizat Oana Țoiu.

Ministrul a evidențiat și cooperarea militară dintre cele două state, arătând că atât România, cât și Spania contribuie cu propriile forțe aeriene la protejarea spațiului aliat.

„Securitatea Aliaților este indivizibilă”

Oana Țoiu a făcut referire și la misiunile desfășurate de avioanele românești F-16 în spațiul aerian al altui stat NATO, ca exemplu al cooperării dintre aliați.

„Ambele noastre forțe aeriene operează dincolo de propriile granițe pentru a proteja spațiul aerian Aliat. În prezent, avioanele spaniole F-18 se află în România, iar până luna trecută, avioanele românești F-16 au operat deasupra Lituaniei. Securitatea Aliaților este indivizibilă”, a transmis ministrul.

Oana Țoiu a legat cooperarea militară de Parteneriatul Strategic dintre România și Spania, care a ajuns la 13 ani.

„La treisprezece ani de la Parteneriatul Strategic dintre România și Spania, aceasta este semnificația sa în practică. Vom continua să lucrăm îndeaproape împreună, în calitate de parteneri strategici, Aliați NATO și parteneri europeni, pentru a consolida securitatea noastră comună”, a mai spus ministrul Afacerilor Externe.

Mesajul transmis de Oana Țoiu s-a încheiat cu un mesaj de mulțumire adresat Spaniei pentru implicarea în misiunile de securitate din România: „Mulțumim, Spania!”.