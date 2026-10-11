O dronă s-a izbit de un copac într-o pădure din Republica Moldova. Zborul nu a fost înregistrat de sistemele de supraveghere

O dronă cu încărcătură explozivă s-a izbit de un copac într-o pădure din Republica Moldova, în raionul Anenii Noi, iar specialiștii Poliției au intervenit pentru dezactivarea părții de luptă. Localnicii au semnalat aparatul care zbura la joasă înălțime, însă sistemele de supraveghere aeriană nu au înregistrat survolul.

Poliția din Republica Moldova a fost sesizată sâmbătă seara, în jurul orei 22:20, de localnici care au observat o dronă în apropierea raionului Anenii Noi. Potrivit informațiilor transmise de autorități, aparatul de zbor ar fi căzut și ar fi explodat într-o pădure din extravilanul satului Geamăna.

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Poliția a dezactivat încărcătura explozivă

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat locul în care drona a lovit un copac, la aproximativ 100 de metri de un drum. Specialiștii Secției tehnico-explozive au dezactivat încărcătura explozivă, eliminând riscul unei explozii necontrolate.

La sol au fost găsite și fragmente de dronă, deteriorate în urma impactului. Poliția urmează să dispună expertize de specialitate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Victime nu au fost raportate.