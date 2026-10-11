Prima pagină » Actualitate » O dronă s-a izbit de un copac într-o pădure din Republica Moldova. Zborul nu a fost înregistrat de sistemele de supraveghere

O dronă s-a izbit de un copac într-o pădure din Republica Moldova. Zborul nu a fost înregistrat de sistemele de supraveghere

Olga Borșcevschi
O dronă s-a izbit de un copac într-o pădure din Republica Moldova. Zborul nu a fost înregistrat de sistemele de supraveghere
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O dronă cu încărcătură explozivă s-a izbit de un copac într-o pădure din Republica Moldova, în raionul Anenii Noi, iar specialiștii Poliției au intervenit pentru dezactivarea părții de luptă. Localnicii au semnalat aparatul care zbura la joasă înălțime, însă sistemele de supraveghere aeriană nu au înregistrat survolul.

Poliția din Republica Moldova a fost sesizată sâmbătă seara, în jurul orei 22:20, de localnici care au observat o dronă în apropierea raionului Anenii Noi. Potrivit informațiilor transmise de autorități, aparatul de zbor ar fi căzut și ar fi explodat într-o pădure din extravilanul satului Geamăna.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Poliția a dezactivat încărcătura explozivă

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat locul în care drona a lovit un copac, la aproximativ 100 de metri de un drum. Specialiștii Secției tehnico-explozive au dezactivat încărcătura explozivă, eliminând riscul unei explozii necontrolate.

La sol au fost găsite și fragmente de dronă, deteriorate în urma impactului. Poliția urmează să dispună expertize de specialitate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Victime nu au fost raportate.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE Centrala de la Cernavodă rămâne complet oprită din cauza nivelului prea mic al Dunării. Ce transmite Nuclearelectrica cu privire la siguranța nucleară
17:53
Centrala de la Cernavodă rămâne complet oprită din cauza nivelului prea mic al Dunării. Ce transmite Nuclearelectrica cu privire la siguranța nucleară
VIDEO Elena Udrea, scenariul care dă toate calculele politice peste cap: Cristela, candidat la Președinție în locul lui Călin Georgescu
16:59
Elena Udrea, scenariul care dă toate calculele politice peste cap: Cristela, candidat la Președinție în locul lui Călin Georgescu
SCANDAL Victor Ponta, dezlănțuit la adresa lui Dominic Fritz, după scandalul pe Facebook despre „salvarea” Șantierului Naval Mangalia: „Neamțul a depășit orice român în tupeu, aroganță și sfidare!”
16:11
Victor Ponta, dezlănțuit la adresa lui Dominic Fritz, după scandalul pe Facebook despre „salvarea” Șantierului Naval Mangalia: „Neamțul a depășit orice român în tupeu, aroganță și sfidare!”
MESAJ Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, în presa maghiară: Schimbările în relația București – Budapesta sunt deja vizibile în susținerea Ucrainei
16:00
Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, în presa maghiară: Schimbările în relația București – Budapesta sunt deja vizibile în susținerea Ucrainei
FLASH NEWS Europarlamentarul Victor Negrescu avertizează că România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani. Ce domenii ar putea fi afectate
15:11
Europarlamentarul Victor Negrescu avertizează că România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani. Ce domenii ar putea fi afectate
INEDIT Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Depășește turnul Eiffel și își propune să genereze o cantitate uriașă de energie
14:44
Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Depășește turnul Eiffel și își propune să genereze o cantitate uriașă de energie
Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Prosport.ro
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Adevarul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Mediafax
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
Click
Cabral, surprins de decizia luată de copiii săi. Ce a descoperit prezentatorul TV în dormitorul celor mici: „Primul impuls e să fac ordine”
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
NEWS ALERT Zelenski spune că nu a auzit nimic despre „armistițiul energetic“ anunțat Trump. „Dacă președintele Trump a negociat acest lucru cu Putin, vă rugăm să ne spuneți când începe“
18:18
Zelenski spune că nu a auzit nimic despre „armistițiul energetic“ anunțat Trump. „Dacă președintele Trump a negociat acest lucru cu Putin, vă rugăm să ne spuneți când începe“
ULTIMA ORĂ Rusia și Ucraina au ajuns la un „armistițiu energetic”, anunță Trump. „Ambele părți au fost de acord“
17:27
Rusia și Ucraina au ajuns la un „armistițiu energetic”, anunță Trump. „Ambele părți au fost de acord“
CONTROVERSĂ Paleologu s-a năpustit asupra lui Trump: “corupt, inept și incompetent”. Ce recomandă Americii
17:09
Paleologu s-a năpustit asupra lui Trump: “corupt, inept și incompetent”. Ce recomandă Americii
ULTIMA ORĂ Zelenski spune că va organiza alegeri în Ucraina dacă Putin acceptă un armistițiu de 60 de zile
17:06
Zelenski spune că va organiza alegeri în Ucraina dacă Putin acceptă un armistițiu de 60 de zile
FLASH NEWS Tragedie de proporții în estul Africii, unde o ambarcațiune plină cu migranți s-a răsturnat: cel puțin 139 de morți și 84 de dispăruți. Spre ce țară se îndreptau
16:44
Tragedie de proporții în estul Africii, unde o ambarcațiune plină cu migranți s-a răsturnat: cel puțin 139 de morți și 84 de dispăruți. Spre ce țară se îndreptau
REACȚIE Elena Mateescu desființează acuzațiile Dianei Buzoianu. Șefa ANM acuză o „campanie” împotriva sa „cu scopul schimbării politice din funcţie”
16:41
Elena Mateescu desființează acuzațiile Dianei Buzoianu. Șefa ANM acuză o „campanie” împotriva sa „cu scopul schimbării politice din funcţie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe