Aeroportul din Copenhaga și cel din Oslo au fost redeschise marți, 23 septembrie, după ce două sau trei drone au survolat spațiul aerian, timp de câteva ore, transmite Reuters.

Aeroportul din Copenhaga, unul dintre cele aglomerate din nordul Europei, a fost nevoit să întrerupă activitatea vreme de aproape patru ore, după ce mai multe drone au perturbat activitatea aeronavelor. Aterizările și decolările au fost suspendate.

De asemenea, aeroportul din Oslo a închis spațiul aerian, după ce o dronă a survolat spațiul aerian.

Autoritățile au redeschise aeroporturile din Copenhaga și din Oslo marți dimineața

„Poliția a lansat o anchetă pentru a stabili ce fel de drone sunt acestea”, a declarat presei Jakob Hansen, comisar adjunct al Poliției din Copenhaga.

Comisarul a precizat că autoritățile din Danemarca și Norvegia vor coopera pentru a stabili dacă există o legătură între cele două incidente.

Spațiul aerian de la aeroportul Oslo din Norvegia a fost redeschis la ora 3:22, a transmis un purtător de cuvânt într-un comunicat.

Aeroportul fusese închis la miezul nopții, după ce o dronă a fost observată în spațiul aerian, toate zborurile fiind deviate către cel mai apropiat aeroport.

Poliția daneză a declarat luni că două sau trei drone mari au fost văzute zburând în apropierea aeroportului din Copenhaga. Ulterior, aeroportul a fost închis și traficul suspendat.

Aeroportul a întrerupt activitatea luni la ora 20:26 (18:26 GMT), potrivit serviciului de urmărire a zborurilor FlightRadar. Aproximativ 50 de zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.

FOTO: Profimedia

