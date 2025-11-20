Drulă pozează în victima sondajelor și insinuează că ar fi trucate de adversarii politici. În ultima cercetare, candidatul USR e pe locul 4

„Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta” scrie, joi, candidatul USR la Primăria Capitalei. Mesajul îi este adresat lui Ciprian Ciucu, cel desemnat de liberali să aducă victoria în cursa pentru Bucureşti.

“‹Te vom omorî cu sondajele›. Asta mi-au transmis acum o lună când s-a decis organizarea alegerilor”, scrie Cătălin Drulă pe facebook că este mesajul pe care l-ar fi primit de la adversarii săi în cursa pentru Capitală.

„Miza e enormă. Să captureze Capitala pentru PNL-PSD. Rețelele de partid mufate la banul public văd o catastrofă dacă pierd Primăria generală. E strategia pe care i-au aplicat-o de două ori lui Nicușor Dan, și în 2016 cu Predoiu și în 2024 cu Burduja. E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta. El, care de atâtea ori mi-a spus că PNL tinde să se confunde cu Statul, că se fac jocuri murdare cu dosare penale și că îi e frică.”

Trecut prin grele bătălii politice, Drulă se simte bazat pe forţele sale şi îi aruncă mănuşa candidatului PNL, Ciprian Ciucu, pe care îl invită la dezbatere.

„Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta, cu mijloacele pe care le-ai folosit și în campania lui Ciucă. Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Vino în fața oamenilor și lasă manipulările și aroganța”, mai scrie Drulă, pe facebook.

