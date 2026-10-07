După 15 ani în Italia, Sorin și Eniko s-au întors în România și au luat-o de la capăt. Afacerea cu care au dat lovitura în satul Grindeni

Sorin și Eniko, un cuplu plecat în Italia mai bine de 15 ani, s-au întors în Rom.ânia și au luat-o de la capăt. Au deschis o afacere de familie în satul Grindeni cu care au dat lovitura și au pus pe picioare un punct gastronomic local.

Cuplul a petrecut mai bine de 15 ani în Italia, în încercarea de a-și construi un viitor mai bun. El a lucrat în construcții, iar ea într-un restaurant. În urmă cu 11 ani, cei doi au decis să se întoarcă în România, în satul Grindeni, și să își deschidă propria afacere de familie. De asemenea, cuplul promovează tradițiile și obiceiurile zonei prin festivaluri, relatează Antena 3 CNN.

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Sorin și Eniko organizează, printre altele, Festivalul Lalelei Petrițe și Festivalul dedicat zacuscăi și silvoizului de Grindeni. Ajuns deja la cea de-a patra ediție, cel de-al doilea eveniment aduce în prim-plan preparatele tradiționale și obiceiurile locale.

Magiunul de Grindeni, gustul care a cucerit festivalul

Vedeta festivalului este magiunul de Grindeni, un preparat specific zonei, gătit lent, cu multă răbdare, la foc de lemn. Magiunul este gata doar când trece testul lingurii. Mai exact, când lingura rămâne înfiptă în el.

„Procesul e foarte lent, de lungă durată. Începe undeva înainte cu o zi și coacerea merge undeva la 20 de ore. Deci e foarte lent, la foc de lemne, încet și tot timpul amestecat, să nu se prindă de ceaun”, a declarat Eniko, în cadrul emisiunii „Agricool”, de la Antena 3 CNN.

De asemenea, cuplul se ocupă și cu cultivarea legumelor. Cei doi folosesc produse locale pentru preparatele lor și încearcă să sprijine comunitatea din care fac parte. În plus, aceștia își propun ca prin festivalurile organizate să adune donații pentru copiii care provin din familii defavorizate.