Guvernul britanic și Uniunea Europeană urmează să publice astăzi textele a două tratate convenite săptămâna trecută. Acordurile prevăd reducerea controalelor la frontieră, facilitarea comerțului cu produse alimentare și apropierea politicilor privind emisiile de carbon.

Regatul Unit face un nou pas către consolidarea relațiilor economice cu UE, la aproape șapte ani de la ieșirea din blocul comunitar. Autoritățile britanice și cele europene urmează să publice joi, 26 noiembrie, două dintre cele trei texte juridice negociate în cadrul procesului de resetare a relațiilor post-Brexit, relatează BBC.

Documentele vizează comerțul cu produse alimentare și corelarea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii de carbon. Un al treilea acord privește un program de mobilitate destinat tinerilor.

Guvernul de la Londra va prezenta și proiectul legislativ necesar implementării măsurilor, alături de evaluări privind impactul economic asupra diferitelor industrii și regiuni ale Regatului Unit.

Tratatele includ o clauză de reziliere aplicabilă pe o perioadă de zece ani. În cazul denunțării acordului, partea care decide retragerea ar trebui să suporte costurile refacerii infrastructurii de control la frontieră, care va fi redusă în urma aplicării noilor prevederi.

Lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, și Nigel Farage, liderul Reform UK, au sugerat că ar refuza achitarea acestor costuri.

Exporturile agricole britanice ar putea crește cu 16%

Producătorii și exportatorii britanici de alimente ar urma să beneficieze de reducerea birocrației, eliminarea unor controale la frontieră și diminuarea costurilor asociate transportului mărfurilor către piața europeană.

O analiză internă estimează că aplicarea acordului ar putea determina o creștere de 16% a exporturilor agricole britanice. Totodată, reprezentanții industriei alimentare și autoritățile de la Londra speră ca economiile realizate de producători și comercianți să se reflecte și în prețurile plătite de consumatori.

Surse din industrie au declarat pentru BBC că evoluția prețurilor depinde de numeroși factori economici, printre care scumpirea energiei provocată de războiul din Orientul Mijlociu.

„Proiectul de lege privind reducerea costurilor ne permite să punem în aplicare două acorduri comerciale majore. Ne permite să eliminăm birocrația pentru comercianții noștri de produse alimentare și băuturi, să protejăm exporturile britanice în valoare de miliarde de lire sterline de taxele pe emisiile de carbon și să facem ca relațiile comerciale cu cel mai mare partener comercial al nostru să fie mai ieftine și mai ușoare”, a declarat Hamish Falconer, ministrul britanic pentru afaceri europene.

Acordul privind corelarea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii ar urma să aibă o acoperire mai extinsă în sectoarele aviației și transportului maritim britanic.

Documentele vor stabili și modalitatea prin care Regatul Unit va respecta și va contribui la elaborarea normelor europene relevante, fără a beneficia însă de drept de vot asupra acestora.

Revenirea Marii Britanii în UE, din nou în dezbatere

Proiectul legislativ pregătit de guvernul britanic va detalia inclusiv posibilitatea acordării unor atribuții suplimentare miniștrilor pentru alinierea legislației naționale la normele europene.

Aceste prerogative, cunoscute în sistemul juridic britanic drept „puterile lui Henric al VIII-lea”, ar putea permite modificarea unor prevederi legislative prin acte normative secundare, cu un control parlamentar mai redus.

În timpul prezentării acordului în Parlament, premierul britanic Andy Burnham a descris noile înțelegeri cu Bruxellesul drept „pragmatice”, precizând că acestea „nu constituie un preludiu la nimic”.

Șeful guvernului de la Londra a afirmat că ar fi „de neconceput” ca Regatul Unit să redevină membru al Uniunii Europene fără organizarea unui referendum.

Mai mulți foști premieri britanici i-au cerut lui Burnham să nu redeschidă dezbaterea privind Brexitul. Liderul guvernului britanic a susținut că aceștia sunt „blocați în trecut” și a precizat că Partidul Laburist „nu va mai insista asupra Europei”.

La rândul său, lidera conservatorilor, Kemi Badenoch, a afirmat că premierul a „exagerat” în prezentarea beneficiilor acordului și că „încearcă să readucă Marea Britanie în 2015”.