După 52 de ani, Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă, în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat

08 oct. 2025, 20:45, Actualitate
sursa foto: Facebook/ / East Hartford Police Department

O tânără de 21 de ani a fost găsită moartă, înjunghiată, în apartamentul său, și de la început s-a suspectat că a căzut victimă unui jaf.

Deși polițiștii aveau acest indiciu, vreme de mai bine de cinci decenii nu s-a știut nimic despre autor. Abia în acest an s-a aflat cine a fost autorul, însă la câteva zile de la descoperire, ceva incredibil s-a întâmplat.

Un bărbat acuzat luna trecută în cazul omorului unei femei din anul 1973, în Connecticut, SUA, a murit în timp ce executa o pedeapsă pentru răpire și agresiune sexuală, într-un alt caz nerezolvat.

George Legere, în vârstă de 77 de ani, a fost găsit inconștient în celulal sa vineri seara, la la Penitenciarul MacDougall-Walker din Suffield, SUA. A fost declarat mort sâmbătă dimineață, la un spital local, a anunțat marți Departamentul de Corecție, potrivit CBS News.

Biroul Medicului Legist a declarant că însă nu a fost stabilită cauza morții și că sunt necesare studii suplimentare”.

Legere, care avea istoric infracțional îndelungat, a fost arestat pe 24 septembrie în vreme ce executa o pedeapsă de 25 de ani pentru un alt caz vechi de răpire și agresiune sexuală. Poliția l-a acuzat de crimă, după ce el a recunoscut că a înjunghiat-o mortal pe Janet Couture, în vârstă de 21 de ani, în apartamentul ei din east Hartford, în timp ce încerca să fure bani pentru droguri.

Poliția a declarat că femeia era singură acasă, când Legere a intrat pe fereastră și a atacat-o.

„Am intrat în apartament căutând bani și, din păcate, persoana s-a trezit și m-a recunoscut, iar asta nu mi-a lăsat altă opțiune decât să fac ce am făcut”, a spus Legere, conform poliției. „Am ajuns să o înjunghii”.

Anchetatorii au mai afirmat că mărturia lui Legere a venit ca urmare a informațiilor furnizate de un alt deținut, care a declarat poliției că Legere a vorbit despre uciderea lui Couture și chiar a scris și semnat o declarație în iulie, cerând ca aceasta să nu fie făcută publică decât după moartea sa.

Arestarea lui Legere a ajutat poliția din East Hartford să-l lege și de alte cazuri similar, care s-au petrecut în anii 60, care prezentau asemănări cu crima lui Couture, au mai precizat autoritățile.

Închiderea cazurilor pentru familiile victimelor este o prioritate principală pentru echipa noastră de detectivi”, a declarat șeful poliției din East Hartford, Mack S. Hawkins. Suntem hotărâți urmăm justiția în fiecare caz, indiferent cât timp a trecut. Pentru familia Couture, acest lucru este deosebit de important și sperăm le aduce o oarecare liniște”.

Departamentul de Corecție din Connecticut și Poliția de Stat investighează acum moartea lui Legere.

