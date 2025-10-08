Prima pagină » Știri externe » După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu

După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu

08 oct. 2025, 18:21, Știri externe
După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu

SUA cer Uniunii Europene să revizuiască părți din legislația de mediu, la doar câteva luni după ce cele două părți au ajuns la un acord privind taxele vamale și au evitat un război comercial transatlantic.

Potrivit unui document de poziție al Guvernului american consultat de reporterii Financial Times, Washingtonul a cerut Bruxelles-ului să elimine cerințele pentru companiile din afara UE de a prezenta „planuri de tranziție climatică”.

De asemenea, UE ar trebui să modifice legislația de mediu privind lanțurile de aprovizionare pentru a exclude companiile americane și altele din „țările cu due diligence corporativ de înaltă calitate”.

Amenzi de până la 5% din cifra de afaceri globală pentru încălcarea normelor de due diligence

Regulile UE privind due diligence, care au intrat în vigoare anul trecut, impun companiilor care operează în Uniune să identifice orice efecte negative de mediu și sociale din lanțurile lor de aprovizionare, în încercarea de a combate munca forțată și poluarea.

Încălcarea normelor de due diligence poate duce la amenzi de până la 5% din cifra de afaceri globală.

În documentul său, Administrația Trump descrie normele ca o „reglementare excesivă gravă și nejustificată” care „impune sarcini economice și de reglementare semnificative companiilor americane”.

SUA, dispuse la zero concesii

Washingtonul a transmis cererile Comisiei Europene zilele trecute, potrivit a doi oficiali UE familiarizați cu chestiunea.

Spre deosebire de negocierile comerciale tradiționale, SUA nu oferă nicio concesie în schimb.

„Este o stradă cu sens unic”, a spus un oficial UE.

Normele UE au fost deja criticate de companiile americane de petrol și gaze.

Companiile americane se tem că regulile de due diligence le vor expune la un risc crescut de procese din partea grupurilor de activiști, pentru cazuri de muncă a copiilor și daune aduse mediului, prezente în lanțurile lor de aprovizionare.

Potrivit oficialilor americani, mai multe companii americane au declarat că vor trebui să oprească operațiunile în UE ca urmare a regulilor de due diligence și raportare a sustenabilității.

Statele Unite și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la taxa UE pe carbon la graniță, care se va aplica începând de anul viitor industriilor poluante din afara blocului comunitar, cum ar fi producătorii de oțel și aluminiu.

Washingtonul se opune, de asemenea, unei viitoare legi UE anti-defrișări, care ar interzice importul de bunuri precum lemnul și cacao dacă producătorii nu reușesc să dovedească că nu au fost tăiate păduri în timpul procesului de producție.

Luna trecută, Bruxelles-ul a anunțat că va amâna regulile privind defrișarea pentru a doua oară, cu încă un an, dând vina pe o problemă a sistemului IT.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ursula von der Leyen, cu ochii pe ROMÂNIA. Șefa UE înăsprește tonul în scandalul dronelor: „Se întâmplă ceva periculos”

Comisia Europeană propune o serie de GARANȚII referitoare la fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur

Citește și

EXTERNE Marine Le Pen invocă organizarea unor noi alegeri în FRANȚA/ „Dacă poporul ne vrea, îl vom trimite pe JORDAN BARDELLA”
18:57
Marine Le Pen invocă organizarea unor noi alegeri în FRANȚA/ „Dacă poporul ne vrea, îl vom trimite pe JORDAN BARDELLA”
EXTERNE Consumul recreațional de canabis a scăpat de sub control în GERMANIA /Cum vrea Guvernul să stopeze fenomenul
18:23
Consumul recreațional de canabis a scăpat de sub control în GERMANIA /Cum vrea Guvernul să stopeze fenomenul
GALERIE FOTO VIOLENȚA scapă de sub control în Ecuador. Coloana oficială a președintelui Noboa a fost atacată cu pietre și gloanțe
17:25
VIOLENȚA scapă de sub control în Ecuador. Coloana oficială a președintelui Noboa a fost atacată cu pietre și gloanțe
VIDEO Ursula von der Leyen, cu ochii pe ROMÂNIA. Șefa UE înăsprește tonul în scandalul dronelor: „Se întâmplă ceva periculos”
17:22
Ursula von der Leyen, cu ochii pe ROMÂNIA. Șefa UE înăsprește tonul în scandalul dronelor: „Se întâmplă ceva periculos”
EXTERNE Comisia Europeană propune o serie de GARANȚII referitoare la fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur
16:55
Comisia Europeană propune o serie de GARANȚII referitoare la fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur
EXTERNE Românul care a incendiat o biserică din Paris scapă de închisoare, dar a fost INTERNAT cu forța
16:55
Românul care a incendiat o biserică din Paris scapă de închisoare, dar a fost INTERNAT cu forța
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
A murit Constantin Paiu! Regretatul om de teatru s-a stins la 89 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Tragedie în lumea muzicii românești. Direcția 5 e în doliu. S-a stins membrul formației: Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet!
Evz.ro
Scandal în familia designerului Philipp Plein, combinat cu o româncă. Fosta iubită îl acuză că i-a luat custodia copiilor
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O descoperire contrazice ce au crezut cercetătorii despre primele forme de viață de pe Pământ
ACTUALITATE Leonard Doroftei, ținta criticilor pe Facebook, după ce a apărut în uniforma Armatei Române: „Mai bine stai departe”
19:00
Leonard Doroftei, ținta criticilor pe Facebook, după ce a apărut în uniforma Armatei Române: „Mai bine stai departe”
SPORT Mihnea Rădulescu, vedeta de la Universitatea Craiova, operat de urgență la Roma. Ce probleme au oltenii cu regula Under 21
18:44
Mihnea Rădulescu, vedeta de la Universitatea Craiova, operat de urgență la Roma. Ce probleme au oltenii cu regula Under 21
ACTUALITATE Marian a murit în Italia, după ce camioneta în care se afla a fost lovită de două TIR-uri. Avea numai 33 de ani
18:31
Marian a murit în Italia, după ce camioneta în care se afla a fost lovită de două TIR-uri. Avea numai 33 de ani
GUVERN Ilie Bolojan i-a transmis comisarului european pe agricultură că în România „există DEFICITE importante în sectoare precum producția de carne de porc”
18:16
Ilie Bolojan i-a transmis comisarului european pe agricultură că în România „există DEFICITE importante în sectoare precum producția de carne de porc”
HOROSCOP Cele 4 zodii care își vor schimba COMPLET viața la finalul lunii. Însă, vor avea de înfruntat provocări mari, de la concedieri la depresie în amor
18:12
Cele 4 zodii care își vor schimba COMPLET viața la finalul lunii. Însă, vor avea de înfruntat provocări mari, de la concedieri la depresie în amor
ACTUALITATE Povestea lui Marius Keseri, membrul trupei Direcția 5, care a murit astăzi
18:00
Povestea lui Marius Keseri, membrul trupei Direcția 5, care a murit astăzi