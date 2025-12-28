Prima pagină » Actualitate » După câte zile se strică, de fapt, cozonacul? Unde trebuie ținut: În frigider sau în altă parte?

După câte zile se strică, de fapt, cozonacul? Unde trebuie ținut: În frigider sau în altă parte?

28 dec. 2025, 09:57, Actualitate
După câte zile se strică, de fapt, cozonacul? Unde trebuie ținut: În frigider sau în altă parte?

După câte zile se strică, de fapt, cozonacul, și unde trebuie ținut: în frigider sau în altă parte – sunt întrebări care îi vizează pe mulți iubitori ai acestui preparat culinar tradițional.

Cozonacul este un desert ce nu lipsește de pe mesele românilor, în perioada sărbătorilor. Deși este pregătit cu multă migală acasă sau este cumpărat din magazine, preparatul are un termen limitat de prospețime.

Astfel, cozonacul preparat în casă are o durată de valabilitate cam scurtă, iar după circa 3 zile, acesta începe să își piardă din frăgezime, iar aroma nu va mai fi la fel de intensă. De aceea, se recomandă consumul în acest interval, pentru a te bucura de gustul bun. Dar păstrarea sa în condiții optime poate să îi prelungească durata de prospețime.

Deși frigiderul pare a fi o soluție practică, el accelerează uscarea cozonacului. Temperaturile scăzute fac ca amidonul din aluat să se cristalizeze, fapt care poate să favorizeze apariția mucegaiului. O altă metodă eficientă este înfășurarea produsului în hârtie de copt și sigilarea sa într-o pungă ermetică.

Dar, ca să păstrezi cozonacul pentru o perioadă mai lungă, congelarea este cea mai eficientă metodă. Împachetează-l, deci, în pungi sigilate și depozitează-l la congelator, unde poate să reziste până la 3 luni. Când dorești -l consumi, îl poți dezgheța în cuptorul cu microunde sau în cuptorul clasic preîncălzit la 180 de grade. Astfel, produsul își va recăpăta textura moale și aroma specifică.

Cât timp rezistă cozonacul din comerț

Cozonacul din supermarket rezistă mai mult, având un termen de valabilitate de până la 30 de zile, datorită ingredientelor și proceselor industriale, printre care folosirea conservanților și emulsificatorilor, deshidratarea parțială și folosirea ambalajelor speciale, care previn formarea umidității și pătrunderea aerului.

Autorul recomandă:

Crima de Crăciun de la Turnu Măgurele, comisă după un ritual nemaiîntâlnit. Victima era mutilată și avea Biblia pe piept

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Povestea satelor pierdute în mare din Regatul Unit: „S-a scufundat și biserica, iar clopotele se auzeau în continuare”
11:24
Povestea satelor pierdute în mare din Regatul Unit: „S-a scufundat și biserica, iar clopotele se auzeau în continuare”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „3 diversiuni ale anului – asaltul asupra justiției, diversiunea dintre cele două tururi și raportul lui Alex Florența”
11:00
Ion Cristoiu: „3 diversiuni ale anului – asaltul asupra justiției, diversiunea dintre cele două tururi și raportul lui Alex Florența”
FLASH NEWS A murit veteranul decorat de Nicuşor Dan. Care sunt controversele din jurul lui
10:28
A murit veteranul decorat de Nicuşor Dan. Care sunt controversele din jurul lui
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: țO să aduc eu amintiri de la Agronomie când
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Marea hidrocentrală Lotru–Ciunget, capodopera energetică ascunsă în Carpați. A fost numită cea mai grandioasă din Europa
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Cancan.ro
'Uraganul de iarnă' a făcut ravagii în România! Zonele în care vine iar prăpădul: vijelii și rafale de vânt de până la 180 km/h
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
În 1940, un câine a descoperit o peșteră plină cu opere de artă antice
SPORT „Legea Novak” nu împiedică transferurile în handbal! CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea cumpără la „foc automat”
11:13
„Legea Novak” nu împiedică transferurile în handbal! CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea cumpără la „foc automat”
ACUM Zi de foc pentru Bolojan. Votul CCR pe pensiile speciale se dă în scurt timp
11:00
Zi de foc pentru Bolojan. Votul CCR pe pensiile speciale se dă în scurt timp
EXTERNE Canada oferă Ucrainei 1,8 miliarde de dolari, ca ajutor financiar pentru reconstrucția țării după război
10:45
Canada oferă Ucrainei 1,8 miliarde de dolari, ca ajutor financiar pentru reconstrucția țării după război
EXCLUSIV Momentul când Ion Iliescu se insinuează în Revoluție. Lavinia Betea dezvăluie cum s-a regrupat rețeaua Iliescu, ca la un semn, pe 22 decembrie 1989
10:27
Momentul când Ion Iliescu se insinuează în Revoluție. Lavinia Betea dezvăluie cum s-a regrupat rețeaua Iliescu, ca la un semn, pe 22 decembrie 1989
SPORT Mihai Stoica a ales cel mai bun prim 11 din Superliga, fără jucători de la FCSB. Pe cine preferă de la Dinamo și Rapid
10:22
Mihai Stoica a ales cel mai bun prim 11 din Superliga, fără jucători de la FCSB. Pe cine preferă de la Dinamo și Rapid

Cele mai noi