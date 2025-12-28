După câte zile se strică, de fapt, cozonacul? Unde trebuie ținut: În frigider sau în altă parte?

După câte zile se strică, de fapt, cozonacul, și unde trebuie ținut: în frigider sau în altă parte – sunt întrebări care îi vizează pe mulți iubitori ai acestui preparat culinar tradițional.

Cozonacul este un desert ce nu lipsește de pe mesele românilor, în perioada sărbătorilor. Deși este pregătit cu multă migală acasă sau este cumpărat din magazine, preparatul are un termen limitat de prospețime.

Astfel, cozonacul preparat în casă are o durată de valabilitate cam scurtă, iar după circa 3 zile, acesta începe să își piardă din frăgezime, iar aroma nu va mai fi la fel de intensă. De aceea, se recomandă consumul în acest interval, pentru a te bucura de gustul bun. Dar păstrarea sa în condiții optime poate să îi prelungească durata de prospețime.

Deși frigiderul pare a fi o soluție practică, el accelerează uscarea cozonacului. Temperaturile scăzute fac ca amidonul din aluat să se cristalizeze, fapt care poate să favorizeze apariția mucegaiului. O altă metodă eficientă este înfășurarea produsului în hârtie de copt și sigilarea sa într-o pungă ermetică.

Dar, ca să păstrezi cozonacul pentru o perioadă mai lungă, congelarea este cea mai eficientă metodă. Împachetează-l, deci, în pungi sigilate și depozitează-l la congelator, unde poate să reziste până la 3 luni. Când dorești să-l consumi, îl poți dezgheța în cuptorul cu microunde sau în cuptorul clasic preîncălzit la 180 de grade. Astfel, produsul își va recăpăta textura moale și aroma specifică.

Cât timp rezist ă cozonacul din comerț

Cozonacul din supermarket rezistă mai mult, având un termen de valabilitate de până la 30 de zile, datorită ingredientelor și proceselor industriale, printre care folosirea conservanților și emulsificatorilor, deshidratarea parțială și folosirea ambalajelor speciale, care previn formarea umidității și pătrunderea aerului.

