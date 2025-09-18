După ce a spus că „reprezentarea României pe plan internațional” e prioritară, Nicușor Dan e marele ABSENT la Adunarea Generală ONU

Președintele Nicușor Dan nu va participa la Adunarea Generală ONU din perioada 23-29 septembrie, deși, în mod tradițional, șeful statului sau al guvernului reprezintă România la acest eveniment. Surse diplomatice au declarat că delegația țării noastre va fi condusă de ministrul de externe, Oana Țoiu.

Nici premierul Ilie Bolojan nu va merge la New York. Absența este notabilă mai ales în contextul în care Nicușor Dan afirmase recent, într-un interviu că „necesitatea ca România să fie bine reprezentată în plan internațional” a fost una dintre prioritățile sale la început de mandat.

Există astfel de precedente, dar rare. În 2016, Klaus Iohannis a lipsit de la reuniunea ONU, trimițându-l pe premierul de la acea vreme, Dacian Cioloș. Totuși, România a fost aproape mereu reprezentată la nivel de vârf la New York.

Deși într-o conferință de presă din iulie Nicușor Dan sugera că la ONU va merge doar ministrul de externe, el a motivat atunci că o vizită prezidențială în Statele Unite „trebuie pregătită foarte bine, mai ales pe dimensiunea economică”.

De ce contează

Adunarea Generală ONU este, dincolo de discursurile oficiale, una dintre puținele ocazii unde liderii mondiali au întâlniri directe, bilaterale, inclusiv cu omologi din Asia, Africa sau America Latină, zone unde România are interese economice.

Absența președintelui României de la prima Adunare Generală ONU din mandatul lui Donald Trump la Casa Albă lasă Bucureștiul fără expunerea politică necesară într-un moment crucial.

Contextul diplomatic este completat și de o altă premieră: premierul Ilie Bolojan merge la Bruxelles, dar fără o întâlnire cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, un fapt considerat de analiști un minus de imagine pentru guvernul de la București.

Sursa foto: Mediafax foto / Alexandra Pandrea

AUTORUL RECOMANDĂ: