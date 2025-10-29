Prima pagină » Actualitate » După ce i-a „îngropat” pe Geoană şi Ciolacu, noul consultant politic al USR se pregăteşte să-l „ajute” şi pe Drulă

După ce i-a „îngropat" pe Geoană şi Ciolacu, noul consultant politic al USR se pregăteşte să-l „ajute" şi pe Drulă

Luiza Dobrescu
29 oct. 2025, 05:00, Actualitate
După ce i-a
Cunoscut de specialişti drept „groparul” candidaturii lui Marcel Ciolacu în precedentele alegeri prezidenţiale, consultantul Andrei Constantinescu se pregăteşte de o nouă „lovitură”: campania lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei. În 2024, consultantul pe teme de progresism a părăsit USR după eșecul în alegeri ca să urce în barca PSD şi să creeze „Un președinte pentru toți” pentru Marcel Ciolacu. Rezultatul? Pentru prima oară în istorie, candidatul PSD pentru Palatul Cotroceni n-a intrat nici în turul 2.

Consultantul tur-retur: USR – PSD – USR

Andrei Constantinescu a mai lucrat pentru USR în timpul mandatelor lui Nicuşor Dan, Dan Barna şi Cătălin Drulă. A încheiat colaborarea cu partidul la finalul campaniei electorale pentru locale şi europarlamentare, la scurt timp după ce și Drulă şi-a dat demisia de la șefia partidului, după alte rezultate dezastruoase, așa cum au declarat la vremea respectivă surse apropiate partidului.

Onorariul consultantului: 7.000 de euro pe lună

Consultantul a fost şi foarte bine remunerat din bani publici de către USR: onorariul său lunar era între 5.000 euro-7.000 de euro. În perioada ianuarie – martie 2024, el a primit 34.000 de lei în fiecare lună, iar până anul trecut valoarea contractului era de 24.800 de lei, potrivit presei.

Andrei Constantinescu a părăsit USR, după venirea Elenei Lasconi la conducerea formaţiunii politice.

Trecerea de la USR la PSD

A fost ofertat de PSD, în baza unei vechi relaţii de colaborare cu unul dintre consultanţii vechi şi discreţi ai PSD, Bogdan Popescu, potrivit unor surse apropiate partidului.

Presa a relatat că acesta a mai lucrat şi pentru fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea.

Geoană 2009, Ciolacu 2024, Drulă 2025?

Potrivit profilului său de Linkedin, Andrei Constantinescu se prezintă astfel:

„Începând cu 2005, lucrez ca și consultant politic pentru lideri și organizații din România. Am lucrat în campanii politice în toată țara, începând cu alegerile locale și până la alegerile prezidențiale. În 2010, am co-fondat Conan PR, o agenție de comunicare independentă. Lista noastră de clienți corporativi include nume precum UBER, Heineken, Globalworth, Goodyear și Autonom.”

Şi tot de aici aflăm că s-a ocupat şi de comunicare pentru preşedintele Senatului României, între 2008-2009, perioadă în care funcţia era deţinută de nimeni altul decât Mircea Geoană. Iar în 2009, acesta din urmă a candidat la prezidenţiale împotriva lui Traian Băsescu, ieşind la acea vreme de pe scena politică cu celebra declaraţie care-l mai urmăreşte şi astăzi: „Mihaela, dragostea mea!”

Mircea Geoană a pierdut în 2009 prezidențialele, în faţa lui Traian Băsescu(32,45%) cu un scor de 31,15%, adică la o diferenţă de 125,802 voturi între cei doi competitori.

Andrei Constantinescu, fost consultant și al lui Mircea Geoană, este absolvent al Facultății de Științe Politice (SNSPA) și are un master în comunicare politică și electorală.

După „succesul” campaniilor perdante a lui Mircea Geoană din 2009, perdante a lui Cătălin Drulă / USR din 2024, perdante a lui Marcel Ciolacu în 2024, consultantul Constantinescu se întoarce în echipa USR.

Andrei Constantinescu vrea acum să-l ajute pe Cătălin Drulă să câştige Capitala. Strategia de campanie pare a fi aceeași: să-l lipească pe Cătălin Drulă – prin asociere, repetiție, discurs și percepție –  de imaginea de câştigător a două mandate la Primăria Capitalei şi unul la Preşedinţia României a lui Nicuşor Dan.

