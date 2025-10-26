Prima pagină » Știri politice » În timp ce USR-iștii din Guvern participau la Sfințirea Catedralei, Drulă își făcea campanie pe străzi cu șeful CIMITIRELOR. Susținătorul lui Drulă este și membru în Consiliul de Administrație la Obregia

26 oct. 2025, 16:31, Știri politice
În timp ce USR-iștii din Guvern participau la Sfințirea Catedralei, Drulă își făcea campanie pe străzi cu șeful CIMITIRELOR. Susținătorul lui Drulă este și membru în Consiliul de Administrație la Obregia
Când liderii USR, cu mic cu mare, veneau astăzi dimineață la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă făcea trasee de campanie…prin București. Nu singur, ci alături de „șeful cimitirelor” din Capitală, care este și un mare susținător al său.

În timpul slujbei de la Catedrala Neamului, la care au participat inclusiv foștii președinți ai României, Casa Regală, înalte fețe ale Ortodoxiei și invitați de rang internațional, fostul președinte USR, Cătălin Drulă a pus pe conturile sale de socializare imagini care arată că a luat parcurile din București la picior, s-a plimbat cu metroul, a făcut poze cu susținătorii și s-a fotografiat în  Herăstrău cu și Cristian Laslo, consilier local la Sectorul 5 al USR.

Cristian Laslo este, potrivit datelor publice, Director General la Compania Municipală Cimitire București, Director Executiv la Team Guard SRL dar și….membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Obregia. „Șeful” de la Cimitire al USR, care se ocupă și de Spitalul de Psihiatrie Obregia este un fost susținător al Elenei Lasconi și actual fan al președintelui Nicușor Dan.

Rețelele de socializare arată cum Cătălin Drulă își face de câteva zile campanie prin Parcurile din Capitală. A făcut turul Parcului Titani, Izvor, Cișmigiu, Herăstrău, majoritatea lăsate în paragină de fostul primar, Nicușor Dan, actualul Președinte al României, despre la care Drulă așteaptă susținere.

Potrivit ultimelor cercetări sociologice, Cătălin Drulă se află în prezent pe locul 3 în opțiunile bucureștenilor pentru alegerile din 7 decembrie.

