Prima pagină » Actualitate » Sfânta ipocrizie USR-istă. De la „Dumnezeu iubește spațiile mici”, refuzul de a finanța Biserica și de a atinge Biblia la depunerea jurământului, „useriștii” au ajuns să ocupe primele locuri la Sfințirea Catedralei. În frunte cu Nicușor Dan

Sfânta ipocrizie USR-istă. De la „Dumnezeu iubește spațiile mici”, refuzul de a finanța Biserica și de a atinge Biblia la depunerea jurământului, „useriștii” au ajuns să ocupe primele locuri la Sfințirea Catedralei. În frunte cu Nicușor Dan

Luiza Dobrescu
27 oct. 2025, 19:00, Actualitate
Sfânta ipocrizie USR-istă. De la „Dumnezeu iubește spațiile mici”, refuzul de a finanța Biserica și de a atinge Biblia la depunerea jurământului, „useriștii” au ajuns să ocupe primele locuri la Sfințirea Catedralei. În frunte cu Nicușor Dan
Galerie Foto 6

“Fără bani publici pentru Catedrală!” Acesta a fost unul din sloganurile prin care USR s-a poziționat împotriva cheltuirii banului public pe un „delir grandoman”, așa cum a fost denumit de un fost președinte al partidului. Actual președinte al țării. Alți “useriști” chiar au refuzat să jure cu mâna pe Biblie. 

În octombrie 2020, după alegerile locale, USR a organizat un adevărat boicot la nivel naţional, refuzând să depună jurământul religios. Preşedintele partidului, de la acea vreme, Dan Barna a spus că totul ţine de opţiunea fiecăruia şi nu de o acţiune organizată.

Anii au trecut, iar cei care odată huleau Biserica şi refuzau Biblia n-au ratat ocazia de a participa la sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. 

Unii dintre membri de partid ai USR şi-au menţinut poziţia, chiar şi cu acest prilej. Deputatul Cornel Zainea a postat un text în care arată cu degetul direct spre preşedintele Nicuşor Dan.

„Văzând festivismul de azi arătat de președintele Nicușor Dan, simt nevoia să fluier în biserică. La cât de mare e, probabil se va face mult ecou.”

Deputatul consideră că, prin gestul său, Nicuşor Dan contribuie şi girează transformarea unui „stat LAIC într-un stat tot mai aproape de fundamentalism religios”.

„Dovezile sunt la tot pasul:

  • tentative repetate de a limita dreptul femeilor la avort
  • încercări de modificare a Constituției pentru a „defini“ familia
  • religia obligatorie la școală, chiar și la BAC
  • lupta pentru a opri emanciparea femeii, văzută doar ca „născătoare de prunci“
  • rețele de fonduri europene obținute prin pile și politică
  • scutiri de taxe și privilegii nemăsurate
  • preoți abuzatori cu pedepse simbolice
  • politicieni care se înghesuie la poze cu prelații, chiar și cei „progresiști“
  • copii care află despre Dumnezeu înainte să afle despre Big Bang

Poate părea că am o problemă cu biserica. Și da, am — cu instituția, nu cu credința. Credința e o chestiune intimă, profund umană. Dar o instituție care trăiește din bani publici și dictează politică publică nu mai e credință. E putere”, scrie deputatul USR, într-o postare pe facebook.

USR s-a lansat ca un partid cu o platformă orientată împotriva vechilor dogme şi practici patriarhale pentru ca, odată ajuns în coaliţia de guvernare, să-şi reconfigureze traseul prin şi spre biserică.

Oana Ţoiu a venit cu flori la sfinţirea catedralei

Oana Ţoiu şi Ionuţ Moşteanu sunt doi dintre miniştri USR care nu ratează nicio ocazie să se pozeze alături de înalţii prelaţi ai BOR. Chiar anul acesta, de Ziua Marinei, la Constanţa, au stat liniştiţi lângă ÎPS Teodosie, fără să pară deloc scandalizaţi de omul pe care îl voiau afară din Biserică.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

În timp ce USR-iștii din Guvern participau la Sfințirea Catedralei, Drulă își făcea campanie pe străzi cu șeful CIMITIRELOR. Susținătorul lui Drulă este și membru în Consiliul de Administrație la Obregia

Ziua ipocriziei naționale! Cei care voiau „spitale, nu Catedrale” au ajuns azi să conducă România și să participe la Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

Citește și

UPDATE Bolojan și-a modificat propria OUG 52 într-o ședință extraordinară de Guvern, după ce Gândul a arătat cum a blocat primăriile din țară
19:56
Bolojan și-a modificat propria OUG 52 într-o ședință extraordinară de Guvern, după ce Gândul a arătat cum a blocat primăriile din țară
FOTO Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator
19:48
Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator
ACUM Nicușor Dan decorează cu cele mai înalte distincții ale statului român Patriarhia Română și pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I
19:29
Nicușor Dan decorează cu cele mai înalte distincții ale statului român Patriarhia Română și pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I
ANCHETĂ Nepalezi cu năravuri vasluiene. După un accident rutier, medicii sosiți la fața locului au scos din șanț, pe lângă victimă, și doi nepalezi morți de beți
18:42
Nepalezi cu năravuri vasluiene. După un accident rutier, medicii sosiți la fața locului au scos din șanț, pe lângă victimă, și doi nepalezi morți de beți
EVENIMENT Consiliul Concurenței a descins la cele mai mari supermarketuri din țară. Produsele lactate, în vizorul inspectorilor. Retailerii riscă amenzi uriașe
17:30
Consiliul Concurenței a descins la cele mai mari supermarketuri din țară. Produsele lactate, în vizorul inspectorilor. Retailerii riscă amenzi uriașe
POLITICĂ Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu
15:55
Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu
Mediafax
Turiștii sunt avertizați. Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Mediafax
Senatul a adoptat proiectul care aduce modificări pentru protejarea victimelor violenței domestice. Proiectul merge la Camera Deputaților
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Beneficiul ascuns al firelor albe. De ce este albirea părului benefică pentru sănătate
FLASH NEWS Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu arma preferată a lui Nicușor Dan: NU era nevoie de creșterea TVA
20:12
Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu arma preferată a lui Nicușor Dan: NU era nevoie de creșterea TVA
TEHNOLOGIE Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre persoanele afectate
20:07
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre persoanele afectate
EXTERNE Viktor Orban se întâlnește cu Trump ca să ceară EXCEPȚII de la sancțiunile pentru petrolul rusesc. Orban tatonează terenul pentru vizita la Washington
19:59
Viktor Orban se întâlnește cu Trump ca să ceară EXCEPȚII de la sancțiunile pentru petrolul rusesc. Orban tatonează terenul pentru vizita la Washington
EXTERNE Starmer și Erdogan semnează un ACORD prin care Turcia cumpără 40 de aeronave Eurofighter. Cât vor plăti turcii pentru avioanele de vânătoare
19:56
Starmer și Erdogan semnează un ACORD prin care Turcia cumpără 40 de aeronave Eurofighter. Cât vor plăti turcii pentru avioanele de vânătoare
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 28 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitată: Lia Olguța Vasilescu
19:55
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 28 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitată: Lia Olguța Vasilescu
VIDEO 55.000 de români ascultați de SERVICII pentru o fițuică. Cristoiu: Nevolnicul Nicușor încalcă LEGEA
19:54
55.000 de români ascultați de SERVICII pentru o fițuică. Cristoiu: Nevolnicul Nicușor încalcă LEGEA