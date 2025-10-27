Sfânta ipocrizie USR-istă. De la „Dumnezeu iubește spațiile mici”, refuzul de a finanța Biserica și de a atinge Biblia la depunerea jurământului, „useriștii” au ajuns să ocupe primele locuri la Sfințirea Catedralei. În frunte cu Nicușor Dan

“Fără bani publici pentru Catedrală!” Acesta a fost unul din sloganurile prin care USR s-a poziționat împotriva cheltuirii banului public pe un „delir grandoman”, așa cum a fost denumit de un fost președinte al partidului. Actual președinte al țării. Alți “useriști” chiar au refuzat să jure cu mâna pe Biblie.

În octombrie 2020, după alegerile locale, USR a organizat un adevărat boicot la nivel naţional, refuzând să depună jurământul religios. Preşedintele partidului, de la acea vreme, Dan Barna a spus că totul ţine de opţiunea fiecăruia şi nu de o acţiune organizată.



Anii au trecut, iar cei care odată huleau Biserica şi refuzau Biblia n-au ratat ocazia de a participa la sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului.

Unii dintre membri de partid ai USR şi-au menţinut poziţia, chiar şi cu acest prilej. Deputatul Cornel Zainea a postat un text în care arată cu degetul direct spre preşedintele Nicuşor Dan.

„Văzând festivismul de azi arătat de președintele Nicușor Dan, simt nevoia să fluier în biserică. La cât de mare e, probabil se va face mult ecou.”

Deputatul consideră că, prin gestul său, Nicuşor Dan contribuie şi girează transformarea unui „stat LAIC într-un stat tot mai aproape de fundamentalism religios”.

„Dovezile sunt la tot pasul: tentative repetate de a limita dreptul femeilor la avort

încercări de modificare a Constituției pentru a „defini“ familia

religia obligatorie la școală, chiar și la BAC

lupta pentru a opri emanciparea femeii, văzută doar ca „născătoare de prunci“

rețele de fonduri europene obținute prin pile și politică

scutiri de taxe și privilegii nemăsurate

preoți abuzatori cu pedepse simbolice

politicieni care se înghesuie la poze cu prelații, chiar și cei „progresiști“

copii care află despre Dumnezeu înainte să afle despre Big Bang Poate părea că am o problemă cu biserica. Și da, am — cu instituția, nu cu credința. Credința e o chestiune intimă, profund umană. Dar o instituție care trăiește din bani publici și dictează politică publică nu mai e credință. E putere”, scrie deputatul USR, într-o postare pe facebook.

USR s-a lansat ca un partid cu o platformă orientată împotriva vechilor dogme şi practici patriarhale pentru ca, odată ajuns în coaliţia de guvernare, să-şi reconfigureze traseul prin şi spre biserică.

Oana Ţoiu a venit cu flori la sfinţirea catedralei

Oana Ţoiu şi Ionuţ Moşteanu sunt doi dintre miniştri USR care nu ratează nicio ocazie să se pozeze alături de înalţii prelaţi ai BOR. Chiar anul acesta, de Ziua Marinei, la Constanţa, au stat liniştiţi lângă ÎPS Teodosie, fără să pară deloc scandalizaţi de omul pe care îl voiau afară din Biserică.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

În timp ce USR-iștii din Guvern participau la Sfințirea Catedralei, Drulă își făcea campanie pe străzi cu șeful CIMITIRELOR. Susținătorul lui Drulă este și membru în Consiliul de Administrație la Obregia

Ziua ipocriziei naționale! Cei care voiau „spitale, nu Catedrale” au ajuns azi să conducă România și să participe la Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului