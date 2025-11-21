După ce inițial a evitat să spună dacă susține planul de pace al lui Trump, Nicușor Dan revine: ”Salut eforturile reînnoite ale președintelui SUA”

După ce Nicușor Dan a declarat în prima parte a zilei că orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în cauză, seara, președintele României și-a revizuit poziția printr-un mesaj postat pe pagina de socializare X.

În cadrul unei conferințe de presă de vineri, Nicușor Dan a spus că orice plan de pace trebuie aprobat în primul rând de Ucraina, iar comunitatea internațională este dispusă să apere în continuare țara devastată de război.

”Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Salut, în primul rând, eforturile reînnoite ale președintelui Donald J. Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile. Este, de asemenea, o bună ocazie pentru a reafirma că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare. Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu. Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă. Trăim un moment important care ne cere tuturor maturitate, viziune și curaj. Circumstanțele demonstrează mai mult ca niciodată importanța unui dialog transatlantic intens și onest, în spiritul solidarității dintre aliați și al complementarității intereselor dintre UE și NATO. Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de maximă importanță pentru România”, a declarat pe X președintele României, Nicușor Dan.

Recomandările autorului: