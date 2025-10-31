După dezvăluirile Gândul, „Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. Premierul Ilie Bolojan a devenit personajul LĂUDAT din serial, după propaganda făcută lui Radu Miruță

În urma dezvăluirilor Gândul, serialul „Las Fierbinți” ajunge din nou în atenția Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), după ce într-un nou episod este menționat numele Ilie Bolojan. Replica „Mie îmi place de Bolojan! E bizon” a stârnit controverse, iar Consiliul a confirmat că va analiza cazul, la doar câteva zile după scandalul legat de ministrul Radu Miruță.

Scandalul „Miruță” a deschis cutia Pandorei

Într-un episod anterior, personajele discutau despre „comisii” și „dosare penale”, iar numele ministrului USR Radu Miruță era rostit explicit într-un context: „Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii și am dat de dracu, Robi, că ăsta chiar le face”:

Mulți telespectatori au considerat scena o formă de promovare mascată a ministrului, iar CNA s-a autosesizat. PRO TV a transmis atunci că „Las Fierbinți este o operă de ficțiune, iar orice asemănare cu personajele reale este întâmplătoare”:

Episodul „Bolojan” stârnește un nou val de critici

În primul episod al sezonului 27, intitulat „În slujba cetățeanului”, două personaje discută în biroul primarului Vasile despre actualul premier, într-un dialog care pare desprins dintr-un spot electoral: „Mie îmi place de Bolojan! E bizon. Zice că face și eu cred că o să facă ce zice, nu ca alții.” Replica este urmată de o ironie: „Mie de aia nu-mi convine de el, că face ce zice. Mi-a tăiat pensia de handicap”.

