Apariție-surpriză a președintelui AUR, George Simion, sâmbătă, la hotelul din Timișoara unde are loc ultima ședință regională a PSD, în care social democrații decid dacă îi retrag sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. După întâlnirea de ieri, cu Călin Georgescu, se întâlneşte Simion și cu Grindeanu?

George Simion şi Călin Georgescu au fost văzuţi vineri discutând la o masă la Biblioteca Naţională a României. Vezi toate detaliile AICI.

Cei doi lideri suveranişti au stat de vorbă aproape o oră.

Coincidenţă sau nu, George Simion s-a cazat sâmbătă la hotelul în care PSD ornganizează ultima întâlnire regională.

Se va năși o moțiunea de cenzură?

În contextul politic actual, aspectul pare să nu fie tocmai întâmplător, deşi Simion spune că este cazat la Hotel Timişoara, din Timişoara, pentru că este naş.

Când au fost întrebaţi despre această coincidenţă, cei doi au dat din umeri.

Simion a spus că avea botezul programat de vreo două luni, iar Grindeanu a răspuns: „Să fie sănătos, treaba lui!”

Oare va năși Geirge Simion, totuși, şi vreo moţiune împreună cu liderul PSD, Sorin Grindeanu?

Acesta se află în acelaşi loc şi în acelaşi timp cu şeful AUR, pentru că aici are loc ultima întâlnire regională a partidului.

Într-una dintre apariţiile publice recente ale lui Călin Georgescu, fostul candidat la președinție a înaintat ideea unui guvern „de reconciliere națională”. Vezi AICI toate detaliile.

Acesta ar urma să fie format din PSD, AUR și PNL.

De altfel, în cele mai recente sondaje, reiese că liderul AUR George Simion este favoritul electoratului pentru preluarea funcției de premier.

Actuala coaliţie se apropie de implozie. Luni, după votul intern în PSD, nu se ştie clar ce se va întâmpla pe scena politică.

