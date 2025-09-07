Eclipsă totală de Lună în această seară. Intervalul în care va fi fază maximă

Duminică seară va avea loc un eveniment astronomic rar, și anume, o eclispă totală de Lună, care va fi vizibilă și în România. În faza de totalitate, Luna va căpăta o culoare roșiatică. Observatorul Astronomic din București a anunțat că va fi deschis publicului larg între ore 20:00 – 24:00, însă a avertizat că este posibil să se formeze cozi.

Următoarea eclipsă totală de Lună vizibilă în țara noastră va fi peste mai bine de trei ani și va avea loc în noaptea de Revelion. Mai precis, în seara zilei de 31 decembrie a anului 2028, iar ora de vârf va fi 18:52.

Însă cea mai spectaculoasă parte a fenomenului de azi, 7 septembrie, este totalitatea, și anume, perioada în care Luna se va afla în umbra planetei noastre și va căpăta o culoare roșiatică specifică. Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 și se termină la 21:52. În timpul acestei faze, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est, a explicat Observatorul Astronomic din București.

Toate fazele eclipsei durează aproximativ cinci ore și jumătate, dar cea mai interesantă etapă, totalitatea, va ține o oră și 22 de minute. Eclipsa se termină la ora 23:55. Tot pe data de 7 septembrie se produce faza de Lună plină, la ora 21:09.

„În seara de duminică, 7 septembrie, are loc o eclipsă totală de Lună, vizibilă şi din ţara noastră. Cu ocazia acestui fenomen, Observatorul va avea program cu publicul în seara de 7 septembrie, în intervalul 20:00 – 24:00. Vă informăm că, de obicei, în timpul unor fenomene astronomice se formează cozi lungi la intrarea în Observator, aşa că aşteptaţi-vă să fie coadă”, au anunțat reprezentanții Observatorului Astronomic din București. „Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La Bucureşti, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului”, conform informaţiilor publicate pe astro-urseanu.ro.

Totodată, trebuie spus că, în seara zilei de duminică, se vede o singură planetă pe cer: Marte. Însă se vede foarte greu, întrucât are o strălucire foarte mare și se află aproape de orizont la lăsarea serii.

Planeta poate fi văzută circa 30 de minute, de când se întunecă și până când apune, în jurul orei 21:00.

