Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu: „Preţuri record la energie şi gaze, Guvernul Bolojan nu are nicio strategie pentru România”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, avertizează că România intră într-o criză energetică şi economică majoră, în condiţiile creşterii accelerate a preţurilor la energie şi gaze, şi acuză că Guvernul Bolojan nu are nicio reacţie şi nicio soluţie, lăsând românii să suporte integral costurile.

Liderul senatorilor AUR subliniază că există două realităţi ignorate de guvernare, cu efecte grave pe termen lung.

„Primul este acela că preţurile ţiţeiului nu vor mai reveni prea curând la nivelurile de sub 70 de dolari/baril. Şi asta dintr-un motiv foarte simplu: facilităţile logistice lovite acum nu se vor reconstrui decât în 3-5 ani după terminarea războiului. Al doilea este faptul că preţurile uriaşe ale gazului vor induce o creştere majoră de preţuri la alimente”, a precizat Petrişor Peiu.

În acest context, în opinia sa, Europa se îndreaptă spre o criză severă, iar România este direct expusă şi nepregătită.

„Europa va suferi o criză inflaţionistă majoră, care va schimba radical UE. Ponderea economiei europene va scădea mult mai rapid ca până acum. Este, plastic vorbind, sfârşitul modelului economic al UE. Epoca prosperităţii s-a terminat pe continentul nostru, de acum înainte vom vorbi doar despre sărăcie energetică, şomaj şi scădere a puterii de cumpărare. Industria europeană se va contracta drastic”, a declarat Petrişor Peiu.

Petrişor Peiu subliniază că fără măsuri urgente şi schimbări reale de politică economică, România riscă să fie una dintre cele mai afectate ţări.

„Fără o schimbare radicală a politicii la Bruxelles, Europa este condamnată. Iar România tocmai a intrat într-o criză majoră. Un guvern care nu pricepe unde ne aflăm şi că trebuie luate măsuri radicale va duce ţara într-o fundătură”, a avertizat liderul senatorilor AUR.

Bolojan, discuții cu ministerele despre criza carburanților

Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, despre situaţia pieţei carburanţilor cu reprezentanţii mai multor ministere, dar şi ai Consiliului Concurenţei şi ANAF, anunţând că la finalul săptămânii vor continua controalele pentru a vedea cum se formează preţurile, pentru evitarea creşterilor speculative.

Bolojan afirmă că situaţia este complicată şi trrebuie evitate extrem de multe capcane pentru a nu perturba lanţurile de aprovizionare şi a ajunge la penurie.

”Şi de această dată refuz să vând soluţii populiste, care să creeze aparenţa unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre şi costuri”, a transmis Bolojan.

