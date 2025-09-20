Prima pagină » Actualitate » Egreta, rața cu gâtul roșu și pelicanul de Dolj, în pericol! Lacul Bistreț a secat din cauza secetei și irigațiilor ilegale

Egreta, rața cu gâtul roșu și pelicanul de Dolj, în pericol! Lacul Bistreț a secat din cauza secetei și irigațiilor ilegale

Elena Ailuţoaei
20 sept. 2025, 13:07, Actualitate
Egreta, rața cu gâtul roșu și pelicanul de Dolj, în pericol! Lacul Bistreț a secat din cauza secetei și irigațiilor ilegale
Galerie Foto 2

Situație alarmantă în Dolj. Lacul Bistreț, arie protejată din 2007, dispare de la o zi la alta din cauza secetei și irigațiilor excesive care distrug aria de protecție specială. Inspectorii Firecției Apelor Jiu Craiova au făcut controale și au dat și amenzi pentru cei care au irigat ilegal din lacul din sudul județului. Lacul Bistreț se întinde peo suprafață 2200 de hectare de luciu de apă de-a lungul comunelor Cârna și Bistreț. Anul acesta însă pentru prima dată a secat foarte mult.

Pe luciul lacului Bistreț sunt 135 de specii de păsări, unele rare, protejate, cum ar fi egreta, pelicanul, rața cu gâtul roșu.

Lacul Bistreț este compus din patru bălți. Două dintre ele sunt secate în mare parte. Luciul de apă abia dacă se mai vede, situația care nu a mai fost întâlnită nici de autoritățile locale, dar nici de localnici.

Secarea a luciului de apă a dus la sesizarea autorităților din domeniu. Reprezentanții Administrației de Apă Bazinală Jiu au constatat că sunt două cauze, una seceta excesiva și alta exploatarea apei din lac pentru irigații în perioada de restricții de către un agent economic, care a fost amendat cu suma de 35.000 de lei.

„Două lucruri, seceta extremă care a lovit în acest an județul Dolj și faptul că societatea respective iriga într-o perioadă cu restricții. Menționez că Legea Apelor este pentru toată lumea la fel. Nu este facultativă. Cine nu o respectă va fi sancționat. În această eprioadă în care toate cursurile de apă au de suferit, inclusive Poldul Bistreț, ativitatea pentru irigații este sistată datorită planurilor de restricții impuse „, spune Daniel Naicu, director directia apelor jiu Craiova.

Reprezentanții societății acuzate au refuzat să comenteze situația.

Recomandarea autorului: România este în plină SECETĂ pedologică, adică în sol se găsește sub 50% din capacitatea de a înmagazina apă. Care sunt cele mai afectate culturi

Seceta și scumpirile îi descurajează pe FERMIERI să mai cultive terenurile: „Ne-am gândit să renunțăm”

