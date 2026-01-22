Temperatura corectă la care se setează frigiderul iarna. Cum să faci economie la energie și, în același timp, să păstrezi alimentele proaspete

Frigiderul este, fără doar și poate, cel mai important electrocasnic pe care îl avem în casă, fără de care nu ne-am putea imagina viața de zi cu zi. De la legume și fructe până la carne, lactate sau mâncăruri gătite, toate au nevoie de condiții adecvate pentru a fi păstrate în siguranță.

Dar, câți dintre noi știm care este temperatura optimă la care se setează frigiderul pe timp de iarnă, astfel încât să păstrăm alimentele proaspete, dar să facem și economie la energie?

Ce recomandă specialiștii

Reglarea temperaturii frigiderului nu ar trebui făcută la întâmplare, mai ales în sezonul rece. De altfel, iarna, atunci când temperatura din locuință este, oricum, mai scăzută, acest electrocasnic poate funcționa eficient chiar și cu setări diferite față de cele din lunile de vară și asta fără a pune în pericol calitatea alimentelor.

Aparatele moderne ne permit să facem ajustări precise la temperatură. Specialiștii din domeniu susțin că, iarna, temperatura ideală pentru un frigider este cuprinsă între 4 și 5 grade Celsius. Aceasta este temperatura ideală pentru a avea și siguranță alimentară și un consum redus de energie.

Diferențele dintre vară și iarnă nu sunt semnificative, dar merită luate în calcul. De exemplu, în lunile calde, temperaturile ridicate de afară și alimentele introduse destul de des în frigider impun o temperatură ceva mai scăzută, de 2-3 grade Celsius. Însă, pe timp de iarnă, frigul specific sezonului permite funcționarea aparatului la circa 5 grade, fără riscul ca produsele să se altereze.

Dacă facem această schimbare de temperatură, frigiderul nu va fi forțat să funcționeze la capacitate maximă și îi vom prelungi durata de viață, notează Antena 3.

Reguli simple pentru funcționarea frigiderului iarna

Pentru o funcționare corectă a frigiderului în sezonul rece se recomandă să ținem cont de câteva reguli simple:

Evită supraîncărcarea frigiderului, deoarece aerul rece trebuie să circule liber pentru a asigura o răcire uniformă;

Alimentele sensibile, precum carnea și lactatele, trebuie depozitate în compartimentele cele mai reci;

Monitorizează constant temperatura din frigider, iar un termometru special poate fi util;

Curăță periodic frigiderul pentru a preveni acumularea de murdărie sau gheață.

Respectând aceste recomandări veți reduce consumul de energie și, în același timp, vă asigurați că alimentele rămân proaspete pentru mai mult timp, fără riscul deteriorării.

