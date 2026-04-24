„Vampirul energetic” nebănuit din bucătărie. Acest electrocasnic consumă cât 70 de frigidere la un loc

Galerie Foto 2

Mulți dintre noi ne-am întrebat care este electrocasnicul care crește factura la electricitate. Deși putem crede că este frigiderul, pentru că este permanent conectat la priză, acesta nu este cel mai mare consumator din bucătărie.

Electrocasnicul care consumă cât 70 de frigidere la un loc este prezent în majoritatea gospodăriilor. Atunci când este folosit la putere maximă, poate duce la o majorare considerabilă a costurilor lunare cu energia electrică.

Deși este un aparat pe care nu îl folosim zilnic, ci doar ocazional, consumă cât alte electrocasnice la un loc. Costul mai mare nu provine din timpul de utilizare, ci din puterea ridicată consumată în timpul funcționării.

Astfel, cel mai mare consumator de energie din bucătărie este cuptorul electric. Într-un singur ciclu de utilizare, consumul poate varia între 1,2 și 2 kilowați-oră, în funcție de temperatură și de durata funcționării. Puterea medie se situează între 2.000 și 3.500 de wați, comparativ cu doar 30–50 de wați în cazul unui frigider.

La rândul ei, mașina de spălat vase se află în topul consumatorilor din bucătărie. Folosită regulat, aceasta poate ajunge la un consum anual de aproximativ 200–220 de kilowați-oră.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe