Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-un minut cât 150 de becuri aprinse simultan

Tu știi care este electrocasnicul din bucătărie ce consumă într-un minut cât 150 de becuri aprinse simultan? Într-o perioadă în care prețurile la energie sunt mari și facturile sunt pe măsură, este bine să știi cum să faci economie la bani… mai ales dacă ești un mare consumator de cafea.

Exact! Un espressor standard are o putere de 1.500 W, în timp ce un bec LED modern consumă 10 W.

Împărțind 1.500 W la 10 W, obținem 150. Așadar, un espressor de cafea consumă cat 150 becuri LED aprinse simulta! Deci, mare atenție la acest electrocasnic din bucătărie.

