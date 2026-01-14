Cât îți va veni factura la gaze pe ianuarie 2026, în funcție de temperatura setată: 17°C, 18°C, 19°C etc

Iată cât îți va veni factura la gaze pe ianuarie 2026, în funcție de temperatura setată (de la 17°C până la 27°C). Etimările întocmite de Gândul.ro, mai jos, în articol, sunt pentru un apartament de 2-3 camere (50-65 mp), raportat la temperaturile actuale din luna ianuarie 2026.
Tot mai mulți cetățeni români ajung să plătească o mică avere, lunar, pentru a se încălzi în sezonul rece. Gândul.ro a întocmit un tabel în care se specifică atât consumul estimat în funcție de temperatura setată, precum și impactul asupra bugetului. De menționat faptul că estimarea a fost efectuată pentru un apartament de 2-3 camere (50-65 de metri pătrați), pentru temperaturile actuale din ianuarie 2026.
Calculele au fost efectuate pentru un tarif de 0.31 lei /kWh cu taxe incluse, fiind luate în considerare scenarii legate de temperatura setată de la 17 la 27 de grade Celsius.
La o temperatură setată la 17 grade Celsius, consumul estimat va fi între 500 și 650 kWh. Costul estimat este de 155 – 200 de lei. Impact asupra bugetului: economic (prag minim).
La o temperatură setată la 18 grade Celsius, consumul estimat va fi între 650 și 800 kWh. Costul estimat este de 200 – 248 de lei. Impact asupra bugetului: foarte scăzut.
La o temperatură setată la 19 grade Celsius, consumul estimat va fi între 800 și 950 kWh. Costul estimat este de 248 – 295 de lei. Impact asupra bugetului: scăzut.
La temperatura setată la 20 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 950 și 1.150 kWh. Costul estimat este de 295 – 355 de lei. Impact asupra bugetului: optim / recomandat.
La temperatura setată la 21 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 1.150 și 1.350 kWh. Costul estimat este de 355 – 418 de lei. Impact asupra bugetului: confortabil (echilibrat).
La o temperatură setată la 22 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 1.350 și 1.550 kWh. Costul estimat este de 418 – 480 de lei. Impact asupra bugetului: standard.
La o temperatură setată la 23 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 1.600 și 1.850 kWh. Costul estimat este de 495 – 573 de lei. Impact asupra bugetului: ridicat.
La o temperatură setată la 24 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 1.900 și 2.200 kWh. Costul estimat va fi între 589 – 682 de lei. Impact asupra bugetului: foarte ridicat.
La o temperatură setată la 25 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 2.300 și 2.650 kWh. Costul estimat va fi între 713 – 820 de lei. Impact asupra bugetului: excesiv.
La o temperatură setată la 26 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 2.700 și 3.100 kWh. Costul estimat va fi între 837 – 960 de lei. Impact asupra bugetului: risipă termică.
La o temperatură setată la 27 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 3.200 și 3.800+ kWh. Costul estimat va fi între 992 – 1.178 de lei. Impact asupra bugetului: extrem.