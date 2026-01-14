Prima pagină » Actualitate » Cât îți va veni factura la gaze pe ianuarie 2026, în funcție de temperatura setată: 17°C, 18°C, 19°C etc

Cât îți va veni factura la gaze pe ianuarie 2026, în funcție de temperatura setată: 17°C, 18°C, 19°C etc

14 ian. 2026, 10:42, Actualitate
Cât îți va veni factura la gaze pe ianuarie 2026, în funcție de temperatura setată: 17°C, 18°C, 19°C etc

Iată cât îți va veni factura la gaze pe ianuarie 2026, în funcție de temperatura setată (de la 17°C până la 27°C). Etimările întocmite de Gândul.ro, mai jos, în articol, sunt pentru un apartament de 2-3 camere (50-65 mp), raportat la temperaturile actuale din luna ianuarie 2026.

Tot mai mulți cetățeni români ajung să plătească o mică avere, lunar, pentru a se încălzi în sezonul rece. Gândul.ro a întocmit un tabel în care se specifică atât consumul estimat în funcție de temperatura setată, precum și impactul asupra bugetului. De menționat faptul că estimarea a fost efectuată pentru un apartament de 2-3 camere (50-65 de metri pătrați), pentru temperaturile actuale din ianuarie 2026.

Calculele au fost efectuate pentru un tarif de 0.31 lei /kWh cu taxe incluse, fiind luate în considerare scenarii legate de temperatura setată de la 17 la 27 de grade Celsius.

Cât îți va veni factura la gaze pe ianuarie 2026

La o temperatură setată la 17 grade Celsius, consumul estimat va fi între 500 și 650 kWh. Costul estimat este de 155 – 200 de lei. Impact asupra bugetului: economic (prag minim).

La o temperatură setată la 18 grade Celsius, consumul estimat va fi între 650 și 800 kWh. Costul estimat este de 200 – 248 de lei. Impact asupra bugetului: foarte scăzut.

La o temperatură setată la 19 grade Celsius, consumul estimat va fi între 800 și 950 kWh. Costul estimat este de 248 – 295 de lei. Impact asupra bugetului: scăzut.

La temperatura setată la 20 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 950 și 1.150 kWh. Costul estimat este de 295 – 355 de lei. Impact asupra bugetului: optim / recomandat.

La temperatura setată la 21 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 1.150 și 1.350 kWh. Costul estimat este de 355 – 418 de lei. Impact asupra bugetului: confortabil (echilibrat).

La o temperatură setată la 22 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 1.350 și 1.550 kWh. Costul estimat este de 418 – 480 de lei. Impact asupra bugetului: standard.

Cât îți va veni factura la gaze pe ianuarie 2026, în funcție de temperatura setată 17°C, 18°C, 19°C etc

Cât îți va veni factura la gaze pe ianuarie 2026, în funcție de temperatura setată

De la ce prag costurile devin ridicate

La o temperatură setată la 23 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 1.600 și 1.850 kWh. Costul estimat este de 495 – 573 de lei. Impact asupra bugetului: ridicat.

La o temperatură setată la 24 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 1.900 și 2.200 kWh. Costul estimat va fi între 589 – 682 de lei. Impact asupra bugetului: foarte ridicat.

La o temperatură setată la 25 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 2.300 și 2.650 kWh. Costul estimat va fi între 713 – 820 de lei. Impact asupra bugetului: excesiv.

La o temperatură setată la 26 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 2.700 și 3.100 kWh. Costul estimat va fi între 837 – 960 de lei. Impact asupra bugetului: risipă termică.

La o temperatură setată la 27 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 3.200 și 3.800+ kWh. Costul estimat va fi între 992 – 1.178 de lei. Impact asupra bugetului: extrem.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE INS: Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 61%
11:31
INS: Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 61%
SPORT Clubul din Superligă cu unii dintre cei mai fanatici suporteri, scos la vânzare chiar înainte de startul campionatului. Câți bani vor acționarii
11:27
Clubul din Superligă cu unii dintre cei mai fanatici suporteri, scos la vânzare chiar înainte de startul campionatului. Câți bani vor acționarii
SPORT Gigi Becali, declarație controversată despre un jucător de la FCSB: „Îi prelungesc contractul doar dacă își schimbă religia”
10:48
Gigi Becali, declarație controversată despre un jucător de la FCSB: „Îi prelungesc contractul doar dacă își schimbă religia”
NEWS ALERT Incendiu la o casă din Sectorul 5. Două persoane au fost transportate la spital
10:29
Incendiu la o casă din Sectorul 5. Două persoane au fost transportate la spital
SPORT FCSB amenință să boicoteze reluarea Ligii 1. De ce nu vrea campioana să intre pe teren la meciul cu FC Argeș
10:06
FCSB amenință să boicoteze reluarea Ligii 1. De ce nu vrea campioana să intre pe teren la meciul cu FC Argeș
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
De ce nu trebuie să iei decizii atunci când ești stresat și grăbit?
EXTERNE Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
11:53
Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
FLASH NEWS Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
11:49
Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
SPORT Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
11:46
Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
FLASH NEWS Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”
11:20
Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”
FLASH NEWS Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia
11:02
Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat discuția dintre pilotul român și turnul de control cu o relație România- Elveția”
11:00
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat discuția dintre pilotul român și turnul de control cu o relație România- Elveția”

Cele mai noi

Trimite acest link pe