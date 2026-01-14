Cât îți va veni factura la gaze pe ianuarie 2026, în funcție de temperatura setată: 17°C, 18°C, 19°C etc

Iată cât îți va veni factura la gaze pe ianuarie 2026, în funcție de temperatura setată (de la 17°C până la 27°C). Etimările întocmite de Gândul.ro, mai jos, în articol, sunt pentru un apartament de 2-3 camere (50-65 mp), raportat la temperaturile actuale din luna ianuarie 2026.

Tot mai mulți cetățeni români ajung să plătească o mică avere, lunar, pentru a se încălzi în sezonul rece. Gândul.ro a întocmit un tabel în care se specifică atât consumul estimat în funcție de temperatura setată, precum și impactul asupra bugetului. De menționat faptul că estimarea a fost efectuată pentru un apartament de 2-3 camere (50-65 de metri pătrați), pentru temperaturile actuale din ianuarie 2026.

Calculele au fost efectuate pentru un tarif de 0.31 lei /kWh cu taxe incluse, fiind luate în considerare scenarii legate de temperatura setată de la 17 la 27 de grade Celsius.

Cât îți va veni factura la gaze pe ianuarie 2026

La o temperatură setată la 17 grade Celsius, consumul estimat va fi între 500 și 650 kWh. Costul estimat este de 155 – 200 de lei. Impact asupra bugetului: economic (prag minim).

La o temperatură setată la 18 grade Celsius, consumul estimat va fi între 650 și 800 kWh. Costul estimat este de 200 – 248 de lei. Impact asupra bugetului: foarte scăzut.

La o temperatură setată la 19 grade Celsius, consumul estimat va fi între 800 și 950 kWh. Costul estimat este de 248 – 295 de lei. Impact asupra bugetului: scăzut.

La temperatura setată la 20 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 950 și 1.150 kWh. Costul estimat este de 295 – 355 de lei. Impact asupra bugetului: optim / recomandat.

La temperatura setată la 21 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 1.150 și 1.350 kWh. Costul estimat este de 355 – 418 de lei. Impact asupra bugetului: confortabil (echilibrat).

La o temperatură setată la 22 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 1.350 și 1.550 kWh. Costul estimat este de 418 – 480 de lei. Impact asupra bugetului: standard.

De la ce prag costurile devin ridicate

La o temperatură setată la 23 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 1.600 și 1.850 kWh. Costul estimat este de 495 – 573 de lei. Impact asupra bugetului: ridicat.

La o temperatură setată la 24 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 1.900 și 2.200 kWh. Costul estimat va fi între 589 – 682 de lei. Impact asupra bugetului: foarte ridicat.

La o temperatură setată la 25 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 2.300 și 2.650 kWh. Costul estimat va fi între 713 – 820 de lei. Impact asupra bugetului: excesiv.

La o temperatură setată la 26 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 2.700 și 3.100 kWh. Costul estimat va fi între 837 – 960 de lei. Impact asupra bugetului: risipă termică.

La o temperatură setată la 27 de grade Celsius, consumul estimat va fi între 3.200 și 3.800+ kWh. Costul estimat va fi între 992 – 1.178 de lei. Impact asupra bugetului: extrem.

