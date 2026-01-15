Prima pagină » Actualitate » Elena Ionescu, mai fericită ca niciodată alături de noul iubit. ”A fost chiar magic”

Elena Ionescu, mai fericită ca niciodată alături de noul iubit. "A fost chiar magic"

15 ian. 2026, 14:30
Elena Ionescu, mai fericită ca niciodată alături de noul iubit. ”A fost chiar magic”
Elena Ionescu, mai fericită ca niciodată alături de noul iubit

Cântăreața Elena Ionescu, în vârstă de 37 de ani, este mai fericită ca niciodată alături de noul iubit. Cei doi au petrecut Revelionul împreună și s-au relaxat în vacanță în Dubai.

Elena Ionescu este un nume cunoscut în industria muzicală din România.  Elena Ionescu a fost căsătorită cu Dragoș Stanciu, împreună cu care are un băiețel, Răzvan. După separarea de soț, Elena Ionescu își crește singură copilul. Fiul Elenei Ionescu are șapte ani și face sport de performanță. Acesta este portar la FCSB juniori.

Elena Ionescu este implicată într-o nouă relație. Aceasta trăiește o poveste de dragoste cu fotbalistul Alex Enache, în vârstă de 24 de ani. Cei doi au ptrecut primul Revelion împreună, dar au fost și într-o vacanță în Dubai.

Elena Ionescu, mai fericită ca niciodată alături de noul iubit. ”Este o relație la început de drum”

”Am început anul foarte bine după ce am încheiat foarte frumos Revelionul și am avut și o vacanță în Dubai cu iubitul meu, am ajuns câteva zile, în ultimele zile de vacanță ale lui Răzvănel, și la munte, ca să le “împletim” frumos pe toate, cu familia, apoi mi-a intrat un concert și am plecat spre București. Asta îmi doresc anul acesta, să lansez cât mai multă muzică, încep acum promovarea cu piesa “Înger căzut din cer” cu care voi merge la TV și îi fac lansarea oficială. De anul trecut am filmat deja vreo 3-4 videoclipuri pe care o să le postez lunar pe canalul de youtube. Sunt fericită, liniștită, împăcată sufletește. Asta cred că se și vede! Cel mai mult îmi doresc sănătate, e cea mai importantă, în rest, îmi doresc liniște, pentru că toate se așază până la urmă în funcție de cum ne organizăm și noi”, a spus Elena Ionescu pentru click.ro.

”A fost primul nostru Revelion împreună, în Poiana Brașov și a fost chiar magic! Este o relație la început de drum și nu vreau să vorbesc despre asta, mi-ar plăcea să fie doar pentru noi, ne dorim să fie liniște și bine”, a mai declarat artista.

