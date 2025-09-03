Prima pagină » Actualitate » Elena Lasconi a „înviat”cu numele lui Nicușor Dan în gură: „Să intervină urgent. Pot să pun lacăt pe primărie”

Luiza Dobrescu
03 sept. 2025, 12:12, Actualitate
Elena Lasconi a

Reformele din administrație i-au readus vocea Elenei Lasconi, primar al Municipiului Câmpulung Muscel, din Argeș. Aceasta îi scrie o epistolă, pe facebook, președintelui Nicușor Dan în care îi cere să intervină între Ilie Bolojan și austeritatea din instituțiile publice. 

„Atât președintele cât și premierul au fost primari. Asta înseamnă că înțeleg administrație publică”, amintește primărița din Câmpulung celor doi oameni aflați în fruntea statului, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

Argeșul se află pe locul al treilea în ceea ce privește reducerea de funcționari din aparatul primarilor, cu 649 de persoane care urmează să fie disponibilizate.

„Chiar nu realizează nimeni că suntem într-un moment grav, de cotitură pentru România?

Fac apel la Președintele României să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare! În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră. Nu vreau să am dreptate, însă ‹înviate în maximum trei ani și la un viitor periculos pentru țară.

Atât președintele cât și premierul au fost primari. Asta înseamnă că înțeleg administrație publică”, scrie Lasconi, miercuri, pe facebook.

Primărița mai avertizează, ]n postarea sa, că „tăierea din pix, printr-o ordonanță, a proiectelor pe fonduri europene arată nu doar o lipsă de viziune și o piedică în dezvoltarea comunităților ci și o mare neseriozitate a statului român. ”

„Aceste proiecte au fost demarate pentru că am semnat un contract de finanțare cu statul. Tot statul a inițiat și a deschis axele de finanțare. Am cheltuit bani pentru documentații, avize, autorizații. Bani din taxele și impozitele românilor. Această ordonanță pur și simplu sfidează cetățenii. Nu opriți niciun proiect! Asta e calea ușoară a Guvernului. Calea grea, dar corectă este să găsiți finanțare, să negociați, să ieșiți din birouri.”

Context în care, Lasconi devine pesimistă în legătură cu viitorul unei administrații locale, la Câmpulung, în perspectiva unor reducere de personal de 45%.

„Sună bine și populist să dai oameni afară din primării.

Situațiile sunt diferite de la primărie la primărie. La Câmpulung dacă voi trimite 45 la sută din oameni acasă pot să pun lacăt pe Primărie. 

Ne rămâne doar să eliberăm cărți de identitate, asistența socială și să semnez niște documente. Câmpulungenii m-au votat să dezvolt comunitatea nu să semnez adeverințe. Țara se dezvoltă de la firul ierbii împreună cu primarii.”

Ultimele sale rânduri sunt adresate și premierului Bolojan, pe care-l roagă să oprească aceste reforme.

„Domnule Bolojan, opriți-vă! Vorbiți cu noi, primarii. Organizați o dezbatere să venim toți, nu doar câțiva reprezentanți de la AMR și ACoR”. 

