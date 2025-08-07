Elena LASCONI sfidează conducerea USR în ziua înmormântării lui Ion Iliescu

Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung, a sfidat joi conducerea USR și a arborat în bernă drapelul României, în memoria fostului președinte, Ion Iliescu, la balconul instituției pe care o conduce.

Drapelul României a fost coborât în bernă în jurul orei 10.00, chiar în timpul începerii slujbei de înmormântare la Palatul Cotroceni, potrivit DC News. Lângă drapel poate fi văzută și o panglică neagră, în semn de doliu național.

De asemenea, drapelul a fost coborât în bernă și la Poliția și Tribunalul din Câmpulung.

Guvernul României a decis organizarea de funeralii de stat, conform legii, și decretarea zilei de 7 august 2025 ca zi de doliu național, în memoria fostului președinte al României. Uniunea Salvați România s-a opus acestei decizii, poziția partidului fiind exprimată în cadrul ședinței de guvern de marți.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat, marţi seară, că reprezentanţii formaţiunii nu vor participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu, menţionând că USR a propus, în şedinţa de Guvern, să nu fie declarat doliu naţional, „din respect pentru victimele Revoluţiei şi ale mineriadelor”.

Potrivit reglementărilor în vigoare, în ziua de doliu, drapelul național va fi arborat în bernă la toate instituțiile statului – de la autoritățile centrale și locale, până la sediile partidelor politice, ale organizațiilor sindicale și patronale, unităților de învățământ, misiunilor diplomatice și instituțiilor de cultură.

Foto: DC News, Medifax

AUTORUL RECOMANDĂ: