Elena Lasconi nu dă nicio șansă relațiilor România- SUA cu Nicușor Dan președinte. Anularea alegerilor „o greșeală flagrantă a CCR”

Elena Lasconi a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că relațiile cu SUA au fost puternic afectate de anularea alegerilor din luna noiembrie 2024. „O greșeală flagrantă pe care a făcut-o CCR”, a subliniat aceasta.

„Nu ai cum să ai pretenția de relație onestă și democratică, atât timp cât tu calci în picioare democrația. A fost o greșeală flagrantă pe care a făcut-o CCR. Nu se va întâmpla nimic bun din punctul meu de vedere, pentru că a fost cireașa de pe tort, în sensul negativ”, a precizat Lasconi.

Aceasta a adăugat că președintele Nicușor Dan nu este un bun comunicator, din punct de vedere dipl0matic, iar relația cu Statele Unite depinde, la acest moment, de abilitățile ministrului MAE, Oana Țoiu.

„Oana Țoiu e o fire sociabilă, dar Nicușor Dan, exclus la partea asta pentru că în orice relație fie că e vorba de o relație diplomatică, o relație la nivel înalt, totul ține de om, de cum știi tu să socializezi. Din punct de vedere al omului Nicușor Dan, nu are nicio legătură cu zona asta de socializare, care e mai degrabă o persoană retrasă în lumea lui”, a precizat Elena Lasconi.

