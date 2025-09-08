Elena Udrea, mărturisire explozivă: „Da, am fost audiată în dosarului fostului adjunct SRI Florian Coldea”

Elena Udrea a declarat luni, 8 septembrie, în fața presei, că a fost audiată în dosarului fostului adjunct SRI, Florian Coldea. În 2022, în timp ce se afla în arest în Bulgaria, Udrea a negat vehement orice conexiune cu fostul director SRI, însă a precizat că este posibil să fi avut prieteni comuni.

Elena Udrea a declarat, la nici două luni după ce a fost eliberată din închisoare, că a fost audiată în dosarul fostului adjunct SRI Florian Coldea.

„Vă răspund doar la această întrebare şi, în rest, despre acest subiect, separat, într-o întâlnire cu care eu sunt de acord – da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct SRI, Florian Coldea”, a declarat Elena Udrea pentru Antena 3 CNN.

La data de 17 iulie, atunci când Elena Udrea a ieșit din penitenciar, la întrebarea jurnaliștilor referitor la problemele penale ale lui Coldea, aceasta a precizat: „vine rândul ca fiecare să plătească”.

”Să ştiţi că eu n-am ratat nicio emisiune, eu ştiu tot. Vă spun şi ce a zis ieri la televizor, deci urmăresc absolut tot. Bine, vine rândul ca fiecare să plătească. Este clar că Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după faptele lui. Acum nu ştiu, nu spun eu ce a făcut domnul Coldea, o să vedem asta, dar ce faci altora ţi se întoarce ţie, asta este clar”, a spus Udrea.

Întrebată dacă ar fi scăpat de închisoare în schimbul anumitor mărturii în faţa procurorilor la momentul potrivit, Elena Udrea a răspuns:

„Eu zic că există onoare, există demnitate pe lumea asta şi mai ales nu sunt de acord mai ales cu bărbaţii care sacrifică orice de dragul libertăţii lor. Femeile, să zici că sunt mai slabe, sunt mai sensibile, au acasă copii, dar ele sunt mai puternice. Deci nici n-aş fi avut ce să spun, dar şi dacă aş fi avut, n-aş fi făcut-o niciodată”.

În iunie 2022, Udrea, aflată în detenție în Bulgaria în așteptarea extrădării, a negat într-o postare pe Facebook, că s-ar fi înțeles cu Florian Coldea să o scape de dosare sau că ar fi parteneră de afaceri cu acesta.

”Nu m-am întâlnit şi nici nu am vorbit cu Florian Coldea, nici măcar întâmplător, din decembrie 2014!”, susţinea ea, ”Nu m-am înţeles cu Florian Coldea să mă scape de dosare! Nu sunt parteneră de afaceri cu Florian Coldea! Nu m-am întâlnit şi nici nu am vorbit cu Florian Coldea, nici măcar întâmplător, din decembrie 2014!”, scria Udrea.

Ea admitea că este posibil ca ea şi Florian Coldea să aibă prieteni comuni, așa cum nu este exclus să aibă și adversari comuni, însă acest aspect nu i-a făcut pe amândoi prieteni.

