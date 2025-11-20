Elevii și personalul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” din Capitală au fost evacuați, joi, după ce în exterior a fost sesizat miros de gaze.

„Se fac verificări și măsurători în spațiile interioare și în exterior. Distrigaz prezent la fața locului. În acest moment a fost oprită alimentarea cu gaze. Elevii și personalul școlii au fost evacuați, fără acuze medicale. La caz: o autospecială de stingere, autospeciala CBRN și, în sprijin, o ambulanță SABIF”, transmit reprezentanții ISU București – Ilfov.

În total, au fost evacuate aproximativ 200 de persoane.

UPDATE, ora 18:53 – Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, din sectorul 4 al municipiului București:

„Ca urmare a unui apel primit la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele, astăzi 20 noiembrie 2025, la ora 13:11, prin care se sesiza prezența unui miros de gaze naturale la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, din sectorul 4 al municipiului București, o echipă de intervenție s-a deplasat imediat la fața locului și a luat primele măsuri de siguranță, sistând alimentarea cu gaze naturale pentru liceul respectiv, începând cu ora 14:25. În urma verificărilor efectuate de către echipa Distrigaz Sud Rețele, a fost depistat un defect la postul de reglare măsurare aferent unității de învățământ, care va fi remediat în cursul acestei zile de către personalul societății noastre. Precizăm că nu au fost depistate pierderi de gaze în zona rețelei de distribuție a gazelor naturale adiacentă imobilului și nici infiltrații în subsolul acestuia”, se arată în comunicat.

Totodată, au fost identificate pierderi la instalația de utilizare exterioară a gazelor naturale care alimentează liceul. Reluarea alimentării cu gaze naturale se va face după realizarea verificării/reviziei instalației de utilizare gaze a liceului de către un operator economic autorizat A.N.R.E., contractat de către administrația liceului, care să ateste că instalația de utilizare îndeplinește condițiile de funcționare în siguranță, în conformitate cu prevederile normelor tehnice.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere”, se arată în comunicat.

„Zona afectată a fost delimitată și securizată”

La rândul lor, reprezentanții Poliției Capitalei informează că situația a fost readusă în parametri de siguranță.

„La data de 20.11.2025, în jurul orei 14:00, Secția 14 Poliție a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la existența unor posibile scurgeri de gaze în curtea Colegiului Tehnologic «Grigore Cerchez», situat în Sectorul 4.

Din primele verificări efectuate, de echipajele de ordine și siguranță publică deplasate la fața locului, a fost sesizată prezența unui miros de gaze.

În cel mai scurt timp, la fața locului a intervenit o echipă specializată din partea Distrigaz, care procedează la identificarea și remedierea avariei.

Pentru siguranța elevilor și a personalului didactic, clădirea a fost evacuată, iar zona afectată a fost delimitată și securizată până la eliminarea oricărui risc.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar situația a fost readusă în parametri de siguranță, activitățile fiind încă în dinamică”, au precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

