Prima pagină » Actualitate » Elevii și personalul unui liceu din București, evacuați după ce a fost sesizat miros de gaze. Distrigaz intervine pentru remedierea avariei

Elevii și personalul unui liceu din București, evacuați după ce a fost sesizat miros de gaze. Distrigaz intervine pentru remedierea avariei

Sorin Avram
20 nov. 2025, 14:59, Actualitate
Elevii și personalul unui liceu din București, evacuați după ce a fost sesizat miros de gaze. Distrigaz intervine pentru remedierea avariei

Elevii și personalul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” din Capitală au fost evacuați, joi, după ce în exterior a fost sesizat miros de gaze.

„Se fac verificări și măsurători în spațiile interioare și în exterior. Distrigaz prezent la fața locului. În acest moment a fost oprită alimentarea cu gaze. Elevii și personalul școlii au fost evacuați, fără acuze medicale. La caz: o autospecială de stingere, autospeciala CBRN și, în sprijin, o ambulanță SABIF”, transmit reprezentanții ISU București – Ilfov.

În total, au fost evacuate aproximativ 200 de persoane.

UPDATE, ora 18:53 – Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, din sectorul 4 al municipiului București:

„Ca urmare a unui apel primit la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele, astăzi 20 noiembrie 2025, la ora 13:11, prin care se sesiza prezența unui miros de gaze naturale la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, din sectorul 4 al municipiului București, o echipă de intervenție s-a deplasat imediat la fața locului și a luat primele măsuri de siguranță, sistând alimentarea cu gaze naturale pentru liceul respectiv, începând cu ora 14:25.

În urma verificărilor efectuate de către echipa Distrigaz Sud Rețele, a fost depistat un defect la postul de reglare măsurare aferent unității de învățământ, care va fi remediat în cursul acestei zile de către personalul societății noastre. Precizăm că nu au fost depistate pierderi de gaze în zona rețelei de distribuție a gazelor naturale adiacentă imobilului și nici infiltrații în subsolul acestuia”, se arată în comunicat.

Totodată, au fost identificate pierderi la instalația de utilizare exterioară a gazelor naturale care alimentează liceul. Reluarea alimentării cu gaze naturale se va face după realizarea verificării/reviziei instalației de utilizare gaze a liceului de către un operator economic autorizat A.N.R.E., contractat de către administrația liceului, care să ateste că instalația de utilizare îndeplinește condițiile de funcționare în siguranță, în conformitate cu prevederile normelor tehnice.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere”, se arată în comunicat.

„Zona afectată a fost delimitată și securizată”

La rândul lor, reprezentanții Poliției Capitalei  informează că situația a fost readusă în parametri de siguranță.

„La data de 20.11.2025, în jurul orei 14:00, Secția 14 Poliție a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la existența unor posibile scurgeri de gaze în curtea Colegiului Tehnologic «Grigore Cerchez», situat în Sectorul 4.

Din primele verificări efectuate, de echipajele de ordine și siguranță publică deplasate la fața locului, a fost sesizată prezența unui miros de gaze.

În cel mai scurt timp, la fața locului a intervenit o echipă specializată din partea Distrigaz, care procedează la identificarea și remedierea avariei.

Pentru siguranța elevilor și a personalului didactic, clădirea a fost evacuată, iar zona afectată a fost delimitată și securizată până la eliminarea oricărui risc.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar situația a fost readusă în parametri de siguranță, activitățile fiind încă în dinamică”, au precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
13:45
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
ACTUALITATE Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii
12:56
Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii