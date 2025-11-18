Prima pagină » Social » Prefectul Capitalei anunță închiderea tuturor străzilor pe sub care trec conducte de gaze. Pericolul de explozie e foarte mare

18 nov. 2025, 13:46, Social
Mai multe străzi din Capitală, aflate în pericol deoarece în subteran sunt traversate de conducte de gaze, vor fi închise. Astfel, strada Brățării din Sectorul 3 al Capitalei, pe sub care se află conducte de gaze, va fi închisă cu bariere. Alte 10 străzi vor fi închise pentru reparații.

Pentru moment vor avea acces doar riveranii, iar ulterior se va încerca ca țeava de gaze să fie mutată pe terenul din imediata vecinătate pentru a se înlătura orice pericol. Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a declarat că este un pericol foarte mare pe strada Brățării întrucât trec foarte multe mașini cu tonaj mare, autobuze pline cu oameni și oricând se poate produce o explozie.

Pentru început se va închide strada Brățării, urmând ca și pe alte străzi să se ia măsuri de restricții, a punctat oficialul.

Vor fi închise mai multe străzi pentru reparații

„Va fi o comisie unde se va discuta închiderea străzii Brățării, cel mai probabil de mâine se va întâmpla acest lucru. Va fi închis un tronson între Făgetului și Gura Putnei, practic pe tot acest tronson țevile trec pe sub stradă. Mai sunt 10 străzi, acolo vor trebui făcute în regim de urgență niște reparații, practic trebuie spartă stradă, puse tuburi de protecție și refăcută ulterior”, a declarat prefectul Capitalei, Andrei Nistor (foto sus), într-o intervenție la Digi24.

Pericolul de explozie este ridicat.

Acesta a precizat că pe acolo trece o magistrală de gaze foarte mare. Dacă se fisurează de la vibrații există riscul de a se produce o explozie.

„Din păcate aceste drumuri au fost făcute fără cap, fără autorizații de construire. Erau niște drumuri de pământ acolo… hai să le asfaltăm”, a mai punctat Nistor.

Referitor la costurile implicate de lucrările care vor urma, prefectul a precizat că Primăria Sectorului 3 va fi cea care le va plăti.

Lucrările sunt din banii bucureștenilor

„Din banii cetățenilor Sectorului 3, din păcate. Evident, după ce punem strada în siguranță o să facem toate demersurile ca cei responsabili să și plătească și să ne asigurăm că nu se mai întâmplă.

Momentan foscusul nostru este să asigurăm siguranța, după aceea vom avea timp să analizăm toate documentele, să înțelegem ce s-a întâmplat acolo și vom sesiza cu siguranță autoritățile competente. (…) Cu siguranță nu voi lăsa așa”, a conchis Nistor.

