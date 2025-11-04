Liceul Theodor Pallady din București a fost EVACUAT din cauza mirosului de gaze. Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară. Cursurile au fost suspendate

Liceul Theodor Pallady, din Sectorul 3 al Capitalei, a fost evacuat, marți, din cauza mirosului de gaze.

UPDATE 2 | Inspector școlar general: „Nimeni nu îşi permite să pună viaţa copiilor în pericol”

Conducerea liceului a decis să nu se mai facă ore până la finalizarea verificărilor de către echipele Distrigaz.

„Au venit cei de la Distrigaz, fac verificări şi s-a decis şi pentru tura de după-amiază să meargă copiii acasă până când cei de la Distrigaz, care înţeleg că au revenit la punctul respectiv, nu termină verificările şi nu vor da un punct de vedere, să vedem de unde venea acel miros.

Ei au spus că mirosul nu era din interior, că ar fi fost din exterior, dar nimeni nu îşi permite să pună viaţa copiilor în pericol, motiv pentru care copiii au fost trimişi acasă. Nu s-a întâmplat nimic, doar a mirosit a gaz, am prevenit orice pericol”, a declarat inspectorul școlar general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului București (ISMB), Florian Lixandru, potrivit Agerpres.

UPDATE: ISU București-Ilfov:„Nu au fost înregistrate probleme medicale”

Au fost efectuate verificări și în sălile de clasă, dar nu au fost constatate scurgeri de gaz, informează reprezentanții ISU – București Ilfov (ISU – BIF).

„Nu au fost înregistrate probleme medicale”, au precizat pompierii.

La caz au acționat: echipaj CBRN pentru măsurători, echipaj SMURD și o autospeciala de stingere, mai arată ISU – BIF.

Știrea inițială

Potrivit ISU București – Ilfov, la Liceul Theodor Pallady, Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară, anunță Mediafax. În prezent, se fac verificări în sălile de clasă.

Pentru siguranță, personalul școlii și elevii au fost evacuați.

La fața locului au ajuns deja echipaje de pompieri, SMURD și poliție, dar și o echipă CBRN, care face măsurători.

RECOMANDAREA AUTORULUI: