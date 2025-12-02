Elon Musk, predicții pentru următorii 20 de ani: „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată”

Elon Musk a făcut predicții pentru următorii 20 de ani. „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată„, remarcă acesta.

Astfel, miliardarul susține că era muncii umane se apropie de final, însă susține și că ar fi fericit cu copiii lui să meargă la facultate.

Într-o conversație cu investitorul și podcasterul Nikhil Kamath, publicată duminică, Elon Musk a zugrăvit un viitor în care inteligența artificială și robotica vor transforma societatea atât de mult încât abilitățile tradiționale – chiar și cele extrem de tehnice – ar putea să devină irelevante.

„Inteligența artificială și robotica reprezintă un tsunami supersonic. Aceasta va fi cu adevărat cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată„, a spus Musk, conform Business Insider.

La un moment dat, acesta a descris o lume la mai puțin de două decenii distanță în care munca devine opțională, întrucât mașinile pot face aproape tot ce are nevoie societatea.

„Predicția mea este că, în mai puțin de 20 de ani, munca va fi opțională. Orice muncă va fi opțională„, a spus el.

Chiar și copiii săi – dintre care mai mulți, a spus el, sunt pricepuți la tehnologie, recunosc cât de repede ar putea fi depășite abilitățile lor de către inteligența artificială, a spus Elon Musk.

„Sunt de acord că inteligența artificială le va face probabil abilitățile inutile în viitor, dar totuși vor să meargă la facultate.”

