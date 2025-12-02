Prima pagină » Actualitate » Elon Musk, predicții pentru următorii 20 de ani: „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată”

Elon Musk, predicții pentru următorii 20 de ani: „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată”

02 dec. 2025, 17:19, Actualitate
Elon Musk, predicții pentru următorii 20 de ani: „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată
sursa foto: Hepta

Elon Musk a făcut predicții pentru următorii 20 de ani. Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată„, remarcă acesta.

Astfel, miliardarul susține că era muncii umane se apropie de final, însă susține și că ar fi fericit cu copiii lui să meargă la facultate.

Într-o conversație cu investitorul și podcasterul Nikhil Kamath, publicată duminică, Elon Musk a zugrăvit un viitor în care inteligența artificială și robotica vor transforma societatea atât de mult încât abilitățile tradiționalechiar și cele extrem de tehnicear putea să devină irelevante.

Inteligența artificială și robotica reprezintă un tsunami supersonic. Aceasta va fi cu adevărat cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată„, a spus Musk, conform Business Insider.

sursa foto: Hepta

sursa foto: Hepta

La un moment dat, acesta a descris o lume la mai puțin de două decenii distanță în care munca devine opțională, întrucât mașinile pot face aproape tot ce are nevoie societatea.

Predicția mea este , în mai puțin de 20 de ani, munca va fi opțională. Orice muncă va fi opțională„, a spus el.

Chiar și copiii săidintre care mai mulți, a spus el, sunt pricepuți la tehnologie, recunosc cât de repede ar putea fi depășite abilitățile lor de către inteligența artificială, a spus Elon Musk.

„Sunt de acord că inteligența artificială le va face probabil abilitățile inutile în viitor, dar totuși vor meargă la facultate.”

Autorul recomandă:

Ce face Elon Musk cu toți banii lui? E cel mai bogat om din lume, dar trăiește sub pragul sărăcieiși doarme pe unde nimerește

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE CNAIR anunță posibile întârzieri la eliberarea rovinietelor și a peajelor MIERCURI
17:38
CNAIR anunță posibile întârzieri la eliberarea rovinietelor și a peajelor MIERCURI
NEWS ALERT Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată
17:26
Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată
ACTUALITATE Netflix taie o funcție importantă pentru abonați. Nu mai poți trimite conținut pe TV direct din telefon
17:08
Netflix taie o funcție importantă pentru abonați. Nu mai poți trimite conținut pe TV direct din telefon
DESTINAȚII Care este cel mai elegant oraș din Europa. A obținut un scor impresionant pe scara luxului
17:05
Care este cel mai elegant oraș din Europa. A obținut un scor impresionant pe scara luxului
ACTUALITATE Mica Românie din Torino. Ce pondere în afaceri are diaspora din Piemont
15:49
Mica Românie din Torino. Ce pondere în afaceri are diaspora din Piemont
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în magnetosfera Pământului! Ce au observat patru nave spațiale?
ECONOMIE Adio grânarul Europei. Cum a ajuns o rușine agricultura românească din „vedeta economiei”
17:33
Adio grânarul Europei. Cum a ajuns o rușine agricultura românească din „vedeta economiei”
LIVE 🚨 Întâlnirea decisivă pe Ucraina dintre ginerele lui Trump, J. Kushner, negociatorul SUA, S. Witkoff, și Vladimir Putin este în desfășurare la Kremlin
17:00
🚨 Întâlnirea decisivă pe Ucraina dintre ginerele lui Trump, J. Kushner, negociatorul SUA, S. Witkoff, și Vladimir Putin este în desfășurare la Kremlin
SPORT Câte BILETE s-au vândut la FCSB – Dinamo! Gigi Becali amenință: „N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal”
17:00
Câte BILETE s-au vândut la FCSB – Dinamo! Gigi Becali amenință: „N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal”
FLASH NEWS Bolojan a vorbit cu OMV Petrom de proiectul Neptune Deep. Premierul vrea extinderea explorării în zona offshore
16:53
Bolojan a vorbit cu OMV Petrom de proiectul Neptune Deep. Premierul vrea extinderea explorării în zona offshore
SPORT Simona Radiș și Magdalena Rusu, premiu la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport. „Ne dorim să ducem România pe cele mai înalte trepte”
16:38
Simona Radiș și Magdalena Rusu, premiu la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport. „Ne dorim să ducem România pe cele mai înalte trepte”
SPORT Dinamo joacă în Cupa României și Zeljko Kopic ANUNȚĂ. „Va fi un mix”
16:34
Dinamo joacă în Cupa României și Zeljko Kopic ANUNȚĂ. „Va fi un mix”

Cele mai noi