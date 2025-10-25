Prima pagină » Actualitate » Emisiune CONTROVERSATĂ la TVR, cu câteva zile înainte de Sfințirea Catedralei Naționale. Într-un documentar realizat de televiziunea publică, se pune la îndoială chiar apostolatul Sfântului Andrei pe teritoriul țării noastre: „Creștinismul a fost adus de negustorii din Orient” . Critici dure la adresa TVR: „Este un documentar anti-creștin”

25 oct. 2025, 19:00, Actualitate
Televiziunea Publică a realizat și difuzat un documentar care atacă una din valorile de căpătâi ale Bisericii Ortodoxe, chiar înainte de Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Într-un episod al emisiunii „Istorii Ascunse”, difuzat joia trecută, au fost contestate tocmai rădăcinile creștinismului pe teritoriul țării noastre.

Documentar TVR: „Avem foarte puține dovezi ale prezenței efective a creștinismului”

Încă de la începutul emisiunii, realizatoarea Cristina Băican își arată intenția de a dezvălui „adevărul” despre modul în care strămoșii noștri au fost creștinați.

„Să nu ne închipuim că în primele 2 sau 3 secole, au fost comunități foarte importante creștine, pentru că avem foarte puține dovezi ale prezenței efective a creștinismului. Creștinismul a fost adus de negustorii din Orient, în special”, susține în cadrul emisiunii, arheologul Radu Ota, de la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Documentar TVR: „Sunt speculații legate de prezența Apostolului Andrei”

Prin vocea realizatoarei se anunță următoarea „controversă”:

„Poate că una dintre cele mai mari controverse ale începutului Creștinismului în România este legată de apostolatul Sfântului Andrei”, spune realizatoarea.

Un alt arheolog, Ioan Marian Țipilic, de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, tranșează rapid controversa și cataloghează prezența Sfântului Andrei în Dobrogea ca fiind „teoretică”, bazată pe „speculații”.

„Din perspectiva unor dovezi concrete, nu. Sunt speculații legate de prezența care este și ea cumva teoretică a Apostolului Andrei în Scitia”, susține arheologul.

Documentar TVR: „Ura creștinilor s-a revărsat asupra adepților cultelor politeiste”

Deși tema documentarului era creștinarea populației de pe actualul teritoriu al României, unul din interlocutori a ținut să vorbească și despre „creștinii turbulenți” și despre „ura creștinilor” din alte zone ale lumii.

„La sfârșitul secolului IV, ura creștinilor s-a revărsat asupra adepților cultelor politeiste. Exemplu este celebra Hypatia, care a fost jupuită de vie de către niște creștini turbulenți la ordinele episcopului Alexandriei”, a spus arheologul Radu Ota.

„Blasfemii, ateisme, batjocură…” / „Rușine TVR”

Documentarul a fost încărcat pe pagina de Youtube a Televiziunii Române, unde s-a lovit de criticile comentatorilor.

  • „Un documentar execrabil care doar dorește să distrugă mințile tinerilor.”
  • „O mizerie, un fals istoric ordinar”
  • „Felicitări bolșevicilor pentru acest documentar”

Ieromonahul Filotheu: „O sarabandă de minciuni şi de neadevăruri strigătoare la cer”

O primă reacție din partea oamenilor Bisericii a venit de la Ieromonahul Filotheu de la Mănăstirea Petru Vodă, care a etichetat documentarul ca fiind anti-creștin.

„Televiziunea română, în mod surprinzător, a produs un documentar anti-creştin.

La minutul 9 începe o sarabandă de minciuni şi de neadevăruri strigătoare la cer. Preoţii ar fi fost, de fapt, nişte nazişti ori nişte securişti care umblau prin casele păgînilor şi ereticilor să-i treacă forţat la creştinismul ortodox.

Sfîntul Apostol Andrei, deşi avem un document de la anul 200, al Sfîntului Ipolit Romanul care spune clar că a propovăduit prin aceste părţi, inclusiv Dobrogea, nu ar fi fost niciodată pe aici.

Cred că i-au căutat mult pe cei care să spurce urechile creştinilor cu minciuni, aceleaşi minciuni pe care le vîntură marxiştii de ieri şi de azi.

Aceleaşi texte din manualul ateului începător, acum puse în gura unora cu diplome universitare”, a postat ieromonahul.

