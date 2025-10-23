Ultimele pregătiri pentru sfințirea CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI. Au fost așezate scaunele în interiorul impunătorului edificiu

Au mai rămas doar câteva zile până la momentul istoric al sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului, care va avea loc duminică, 26 octombrie. Evenimentul este încununarea manifestărilor dedicate Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și va aduna mii de credincioși veniți din întreaga țară.
În interiorul impunătorului edificiu, pregătirile au intrat în linie dreaptă.
Scaunele au fost așezate cu grijă și sunt în nuanțe de roșu aprins.
La slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului vor putea participa, în interior, până la 3.000 de persoane.
În exterior, vor fi amplasate două ecrane mari pentru a permite miilor de pelerini să urmărească momentul de binecuvântare al lăcașului.
„În prezent, se lucrează intens la ultimele detalii. Listele de voluntari sunt complete. Se dorește ca toate obiectivele propuse încă de la începutul Anului Centenar să fie duse la bun sfârșit. În momentul de față, lucrările sunt în grafic, iar echipele de muncitori își desfășoară activitatea într-un ritm susținut”, afirma părintele Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, pentru Trinitas TV, în urmă cu o săptămână.
De asemenea, și lucrările la mozaicul catedralei au fost finalizate, iar chipurile sfinților români canonizați strălucesc acum pe pereții interiori ai lăcașului, înconjurați de motive tradiționale și simboluri ale credinței creștin ortodoxe.
Totodată, elementele din piatră, sculpturile și detaliile din lemn masiv au fost montate, completând ansamblul arhitectural din Capitală.
Totul este pregătit pentru ca duminică, 26 octombrie, de Sfântul Dumitru, Catedrala Mântuirii Neamului, acest nou simbol al unității și credinței poporului român, să primească binecuvântarea, într-o atmosferă de rugăciune și sărbătoare.
Catedrala Mântuirii Neamului este amplasată pe Dealul Arsenalului, în București. Catapeteasma sfântului lăcaș, realizată în întregime în tehnica mozaic, este unică în toată lumea ortodoxă prin dimensiunile ei impresionante – 23 de metri lățime și 18 metri înălțime.
Pe absida altarului este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului (Platytera) din România: 16 metri de la bază până la vârful aureolei.
Crucea mare, de 7 metri înălțime și 7 tone, a fost montată pe Turla Mare (Turla Pantocrator) a Catedralei Mântuirii Neamului pe 8 aprilie 2025, la aproximativ 130 de metri înălțime. Montarea a fost efectuată cu o macara specială și a marcat o etapă importantă în finalizarea proiectului, catedrala atingând înălțimea finală de 127 de metri.
Catedrala Națională are hramul principal Înălțarea Domnului, zi în care sunt pomeniți eroii români din toate timpurile, cel de-al doilea ocrotitor fiind Sfântul Apostol Andrei.
Deși procesul de construire este unul contemporan, prima inițiativă de construire a unei catedrale în București datează din vremea Regelui Carol I, fiind strâns legată de obținerea independenței de stat a României și de idealul eliberării neamului românesc de sub stăpânire străină.
A fost montată crucea de 7 tone pe turla mare a Catedralei Neamului