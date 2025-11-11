Prima pagină » Actualitate » EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro

11 nov. 2025, 13:47, Actualitate
Parchetul European din România (EPPO) a depus un rechizitoriu împotriva a trei persoane din județul Vâlcea pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, susținute de Uniunea Europeană, transmite G4Media. Suspecții sun acuzați că au primit în mod nejustificat 1,2 milioane de euro. 

Potrivit EPPO, sunt vizate trei organizații care au obținut sprijin din partea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din România pentru 4 proiecte de modernizare a sistemelor de irigații existente în mai multe localități din județul Vâlcea. Valoarea totală a subvențiilor pentru proiecte a fost de aproximativ 4 milioane de euro sub formă de fonduri nerambursabile. Pentru fiecare dintre cele 4 proiecte a fost efectuată și o plată în avans de 300.000 de euro.

Ancheta Parchetului European a arătat că pentru realizarea proiectelor au fost folosite documente false sau inexacte, atât la momentul când au fost depuse pentru obținerea finanțării, cât și în timpul executării lor. De asemenea, beneficiarii fondurilor au folosti majoritatea avansului de 300.000 de euro în propriul beneficiu, nu pentru modernizarea sistemelor de irigații, așa cum prevedea proiectul. Inculpații riscă pedepse cu închisoarea între doi și șapte ani dacă vor fi găsiți vinovați.

